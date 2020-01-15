Mesir Macunu Festivali bütçesi belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mesir Macunu Festivali bütçesi belli oldu - Son Dakika

Mesir Macunu Festivali bütçesi belli oldu

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı olağan meclis toplantısında, bu yıl 480'inci kez düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne 2 milyon 750 bin TL'lik bütçe ayrılması kararlaştırıldı.

Mesir Macunu Festivali bütçesi belli oldu, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı olağan meclis toplantısında, bu yıl 480'inci kez düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne 2 milyon 750 bin TL'lik bütçe ayrılması kararlaştırıldı.


Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi. Yapılan oylamada Mehmet Uyğun, Nurullah Akgün, Şerafettin Yüncüoğlu, Fehmi Gülen ve İlhami Dinçer, Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi. Daha sonra 2018 yılı Sayıştay raporu içeriği ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, meclis üyelerine bilgi verdi. Raporda herhangi bir soruşturma, kamu zararı ve buna benzer bir olumsuzluğun yer almadığını belirten Yalçınkaya, söz konusu raporun erişime açık olduğuna değindi.


Toplantıda, 480. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne ayrılacak ödenek de belirlendi. Konu ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Mesir ile ilgili Valimiz başkanlığında yapmış olduğumuz toplantıyı basına duyurduk. 21 Mart'ta Nevruz programımız ve 14-19 Nisan'da da festivalimizi gerçekleştirmiş olacağız. Manisa'mızın tanıtımı noktasında çok önemli bir festival. 2 milyon 750 bin TL tutarında katkı sağlayacağız. 300 bin TL de Şehzadeler Belediyemizin katkısı olacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz de Bakanlık nezdinde başvurularını yapacaklar. Oradan da şehrimizin tanıtımına bir katkı çıkmasını bekliyoruz" dedi. Madde, oybirliğiyle kabul edildi.


Tüm maddelerin oylanmasının ardından 11 Şubat Salı günü, saat 18.00'de toplanmak üzere birleşime son verildi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:19 Kaynak: İHA
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