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Mesirci Dev Amca'dan etkilenerek yaptığı tasarımla ödül kazandı

6 saat önce

Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Yüksek Lisans öğrencisi Uğur Altun, "Macuni Mesir Ambalaj Tasarımı" ile 15'inci Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019'u kazanan isim oldu.

Mesirci Dev Amca'dan etkilenerek yaptığı tasarımla ödül kazandı, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Yüksek Lisans öğrencisi Uğur Altun, "Macuni Mesir Ambalaj Tasarımı" ile 15'inci Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019'u kazanan isim oldu. Altun, geleneksel kıyafeti ile Tarihi Kemeraltı sokaklarında 30 yıla yakın mesir macunu satan ve 2 yıl önce yaşamını yitiren "Mesirci Dev Amca" lakaplı 2 metre boyundaki Abdullah Ruchan'dan esinlenerek ambalaj tasarımının ortaya çıktığını söyledi.


Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde yarı zamanlı öğretim elemanı ve yüksek lisans öğrencisi Uğur Altun, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısı ve Reed TÜYAP işbirliğinde düzenlenen 15'inci Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışmasında birinci oldu. Seçici kurulun başvuran 152 proje üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda, Uğur Altun, "Geleneksele Dönüş" temasıyla yaptığı "Macuni Mesir Ambalaj Tasarımı" ile yarışmanın kazananı oldu. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazanan genç tasarımcı, ödülünü Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarında düzenlenen törende aldı.


İlhamı Mesirci Dev Amca


Bu yıl yarışmanın farklı temalarla düzenlendiğini ifade eden Uğur Altun, "Geleneksele Dönüş" tasarımının temasıyla Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Gürgan'ın Marka ve Ambalaj Tasarımı dersinde ortaya çıktığını ifade etti. Tasarımını anlatan Altun, "Bu tasarımda, 500 yıla yakın zamandır üretilen mesir macunu ve geleneksel kıyafetleri ile bu ürünü uzun süre İzmir Hisar Camii'nde satan, çocukların Dev Amcası olarak bilinen 2 metre boyundaki Abdullah Ruhcan'dan esinlendim. Bu geleneksel ürünü; modern bir tasarım ile evrensel bir ürün haline getirmek ve yeni nesil tüketiciler ile de buluşturmayı hedefledim" diye konuştu.


İki tür ambalaj tasarımı olduğunu belirten Uğur Altun, "İlk tasarımda, mevcut ambalaj boyutları ve formu korunarak modern bir tasarım ortaya çıktı. Bu paket, daha ziyade market ve aktarlarda yerel tüketicilere satılmak üzere tasarlandı. Piyasadaki mevcut türevlerinden farklılaşmak adına beyaz arka plan ve kontrast renkler kullanıldı. Bu sayede daha modern ve eğlenceli bir tasarımı ortaya çıkarmayı hedefledim. İkinci ambalaj formunda ise turistik hediyelik eşya satışına uygun olarak yerli ve yabancı ziyaretçiler ile buluşturulması hedeflendi. Bu tasarımımda, işlenmiş MDF kullanıldım, ayrıca bir boya ve kimyasal uygulanmadan doğal ahşap olarak kullanmayı tercih ettim. Mesir macunu tüketildikten sonra da ambalajın atılmayarak koleksiyon nesnesi haline gelmesini ya da kalemlik, dekoratif bir ürün olarak da kullanılabilmesini amaçladım. Tasarımımla ödül kazandığım için mutluyum" dedi. - İZMİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:55 Kaynak: İHA
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