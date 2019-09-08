Son Dakika Haberleri: Mesire alanı yakınlarında silahları denerken jandarmaya yakalandılar
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Mesire alanı yakınlarında silahları denerken jandarmaya yakalandılar

35 dakika önce

Adıyaman'da 3 kişi, mesire alanı yakınlarında silahları denemek amaçlı havaya ateş ettikleri esnada jandarma ekiplerine yakalandı.

Mesire alanı yakınlarında silahları denerken jandarmaya yakalandılar, System.String[]

Adıyaman'da 3 kişi, mesire alanı yakınlarında silahları denemek amaçlı havaya ateş ettikleri esnada jandarma ekiplerine yakalandı. Olayda tüfek ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Alidağı mesire alanı yakınlarında B.G., K.S. ve A.Ö. isimli 3 kişi yanında getirdikleri bir tüfek ve kuru sıkı tabancayı denemek amaçlı havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar bir anlık paniğe kapılarak durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri havaya ateş eden B.G., K.S. ve A.Ö.'yü yakaladı. Yakalanan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayda 1 adet tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 34 adet mermi ele geçirildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
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