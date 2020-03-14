Mesire alanın ismini halk belirleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mesire alanın ismini halk belirleyecek - Son Dakika

Mesire alanın ismini halk belirleyecek

6 saat önce

Konyaaltı Belediyesi geçtiğimiz ay ihalesini kazandığı Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki mesire alanının ismini halkın takdirine sundu.

Mesire alanın ismini halk belirleyecek, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi geçtiğimiz ay ihalesini kazandığı Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki mesire alanının ismini halkın takdirine sundu.


Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Öğretmenevleri Mahallesi'nde yer alan 117 dönümlük mesire alanını 20 yıllığına işletilmesi amacıyla ihaleye çıkarmıştı. İhaleyi kazanan Konyaaltı Belediyesi bir yandan mesire alanı için yapacağı projeyi hazırlarken, bir yandan da mesire alanının isminin belirlenmesi için belediyenin resmi internet sitesi olan https://www.konyaalti.bel.tr/anket adresinde anket çalışması başlattı.


"Öğretmenevleri Mahallemizde 117 dönüm mesire alanını ilgilendiren ihaleyi alarak, sizin olanı size veriyoruz" diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 7'den 70'e herkesin buluşup, gün boyu gönüllerince eğlenebileceği bu alanın ismini de, Antalya'nın belirlemesini istediklerini söyledi.


Konyaaltı'nın böyle bir alana ihtiyaç duyduğunu belirten Esen, "Bu mesire alanını halka kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü vatandaşlarımızın bu alanla ilgili yoğun bir talebi vardı. Biz de halkın olanı halka kazandırdık. Şimdi de halk kendisine ait olanın ismini belirlesin istiyoruz. Amacımız, Konyaaltı'nda katılımcı yönetim anlayışından ödün vermeden ortak akılla kararlar almaktır. Bu doğrultuda başlattığımız ve 23 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek olan oylamaya katılmak için; https://www.konyaalti.bel.tr/anket adresine tıklayarak mesire alanına verilmesini istediğiniz ismi yazabilirsiniz" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mahsur kaldığı mağaradan kurtarılan keçi emzirmek için yavrusuna koştu
Denetimli serbestlik hükümlüsü kadın, akrabasıyla tartışıp sinirini emanet kamyonetten çıkardı Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek? Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler

Son Dakika Haberleri
19:58 Koronavirüs Edremit Körfezi'nde turizmi olumsuz etkiledi
19:56 Bakan Selçuk'tan, velilere uyarı
19:55 3.kattan düşen 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
19:55 9 Avrupa ülkesindeki Türkler 18 Mart'a kadar dönebilecek
19:54 İzmir'de kuyumcu soyguncuları yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 19:59:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mesire alanın ismini halk belirleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]