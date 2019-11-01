Son Dakika Haberleri: Mesire alanında ağaca asılı halde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Mesire alanında ağaca asılı halde ölü bulundu

Mesire alanında ağaca asılı halde ölü bulundu

7 saat önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Abidin Ö. (54), mesire alanında elektrik kablosu ile ağaca asılı halde ölü bulundu.

Mesire alanında ağaca asılı halde ölü bulundu, System.String[]

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Abidin Ö. (54), mesire alanında elektrik kablosu ile ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde, Yenikent Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki Yenikent Mesire Alanı'nda meydana geldi. Mesire alanına gezmeye gelenler, bir kişiyi ağaçta hareketsiz asılı halde görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ağaçta asılı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise cesedin Abidin Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Abidin Ö'nün cesedi otopsi için morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:48 Kaynak: DHA
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