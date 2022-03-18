MESİRE ALANINDA AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU - Son Dakika
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MESİRE ALANINDA AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU

18.03.2022 20:20

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Ergün K., mesire alanında ağaca asılı halde bulundu.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Ergün K., mesire alanında ağaca asılı halde bulundu. Ergün K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay saat 18.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde bulunan Çenedere Mesire Alanında meydana geldi. Mesire alanında gezintiye çıkan iki çocuk ağaca asılı halde bir erkek olduğunu gördü. İki çocuk, bunun üzerine durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağaçta asılı halde bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Ergün K.'nın cansız bedeni polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ergün K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

MESİRE ALANINDA AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU
MESİRE ALANINDA AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU
MESİRE ALANINDA AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MESİRE ALANINDA AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU - Son Dakika


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