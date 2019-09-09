Son Dakika Haberleri: Mesire alanında ateş eden 2 kişi yakalandı
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Mesire alanında ateş eden 2 kişi yakalandı

45 dakika önce

ADIYAMAN'da, mesire alanında havaya ateş eden 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mesire alanında ateş eden 2 kişi yakalandı, System.String[]
ADIYAMAN'da, mesire alanında havaya ateş eden 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ovacık köyü Gazihandede mesire alanında silahla havaya ateş eden kişiler olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Mesire alanında inceleme yapan jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobilde yaptığı aramada 1 av tüfeği, 2 tabanca, 37 fişek, 1 şarjör, 2 bıçak ele geçirdi. Silahlara el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.


Jandarma, Ovacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:19 Kaynak: DHA
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