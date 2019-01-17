Mesire Alanında Başından Vurulmuş Olarak Ölü Bulundu
44 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki mesire alanında Erdinç Gümüş(27), başından av tüfeği ile vurularak, öldürülmüş olarak bulundu.
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan
ilçesindeki mesire alanında Erdinç Gümüş(27), başından av tüfeği ile vurularak, öldürülmüş olarak bulundu. Sabah
saatlerinde Pınarbaşı mesire alanında yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin Erdinç Gümüş olduğunu ve av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gümüş'ün cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Polis
, Gümüş'ün kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü araştırıyor. - Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:59 Kaynak: DHA
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