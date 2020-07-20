Mesire alanında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu; 3 gözaltı - Son Dakika

AYDIN'ın Yenipazar ilçesindeki mesire alanında, Güven Serindere (40), kendisine ait otomobilin önünde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis, Serindere'nin cesedinin yanında bulunan cep telefonundan tespit ettiği en son görüştüğü 3 kişiyi gözaltına aldı.
Bu sabah saat 05.30 sıralarında, Yenipazar ilçesi Çamlık Mesire Alanı'ndaki bir otomobilin önünde
Olay yerinde yapılan araştırmada, cesedin yanında bulunan cep telefonundan Serindere'nin son olarak 3 kişiyle görüştünü tespit edildi. Polis, 3 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.