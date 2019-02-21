Mesire Alanında Düzenleme Yapılacak
1 saat önce
Meriç ilçesinde bulunan Mandadere mesire alanında düzenleme çalışması yapılacağı bildirildi.
Meriç
ilçesinde bulunan Mandadere mesire alanında düzenleme çalışması yapılacağı bildirildi.
Meriç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör ve Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük
'ün alanda incelemelerde bulunduğu belirtildi.
İlçe girişinde yer alan bölgede çalışma başlatılacağı belirtilen açıklamada, "Mevcut Avrupa Birliği
fonları planlarını değerlendirip, C tipi mesire alanı olarak geçen Mandadere mesire alanının yeniden düzenlenerek halkımızın istifade ettiği modern sosyal bir alan haline getirilmesi için çalışmalar kısa süre içinde başlatılacak." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:27 Kaynak: AA
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