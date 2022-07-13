Mesire alanında hortum şaşkınlığı - Son Dakika
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Mesire alanında hortum şaşkınlığı

13.07.2022 13:47

Mesire alanında hortum şaşkınlığı Doğa olayını hem çekti hem yorum yaptı: "Mangalı bunun altında yakacaksın" Antalya'da mesire alanında bir anda ortaya çıkan hortum şaşırttı.

Mesire alanında hortum şaşkınlığı

Doğa olayını hem çekti hem yorum yaptı: "Mangalı bunun altında yakacaksın"

ANTALYA - Antalya'da mesire alanında bir anda ortaya çıkan hortum şaşırttı. Kısa süreli korku yerini seyir zevkine bırakırken, hortum yaklaşık 1 dakika sonra kayboldu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Büyük Çaltıcak mevkiinde meydana geldi. Piknik yapmak için bölgede bulunan vatandaşlar, araçların arasından yükselen hortumu görünce önce korktu sonra telefonlara sarıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumu gören vatandaşlar doğa olayını uzaktan izlerken, bir araç ise hortuma 2 metre kadar yaklaşıp bitmesini bekledi. Genelde denizde görülen hortumu karada toz bulutunu yukarı çekerken gören bir vatandaşın ise "Mangalı bunun altında yakacaksın" dediği anlar görüntüye yansıdı.

Hortum kısa süre sonra kayboldu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mesire alanında hortum şaşkınlığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mesire alanında hortum şaşkınlığı - Son Dakika
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