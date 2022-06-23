Mesire alanında kan donduran görüntü - Son Dakika
Üye Girişi

Mesire alanında kan donduran görüntü

23.06.2022 23:12
Mesire alanında kan donduran görüntü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mesire alanında bir kişi ağaca asılı halde bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mesire alanında bir kişi ağaca asılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Beştepeler Mesire Alanı'nda yürüyüş yapan bir kişi, ağaca asılı halde bir erkek cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. İntihar ettiği düşünülen E.B.'nin (34) cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi (2) 14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi (2) Son dakika haber: Kayseri'de 65 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu Son dakika haber: Kayseri'de 65 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mesire alanında kan donduran görüntü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:13 Marmaris'te orman yangınını çıkaran şahsın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı
22:45 Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı
22:34 Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkenin liderleri Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini onayladı
22:04 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Memur ve emekli maaşlarına temmuzda yüzde 40 artış öngörüyoruz
21:32 "DADD Ralli Karadeniz 2022" başlıyor! 60 kişilik denizci start verecek
21:27 Akşener emeklilere vaatte bulundu: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak
21:23 Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu söyledi
20:37 Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 23:18:16. #1.11#
SON DAKİKA: Mesire alanında kan donduran görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement