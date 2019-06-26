Mesire alanında silahlı kavga: 3 yaralı
1 saat önce
Mesire alanında silahlı kavga: 3 yaralıKAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mesire alanında çıkan kavgada 2 kişi silahla bir kişi de bıçakla yaralanarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
Mesire alanında silahlı kavga
: 3 yaralı
KAYSERİ - Kayseri
'nin Melikgazi
ilçesinde bulunan bir mesire alanında çıkan kavgada 2 kişi silahla bir kişi de bıçakla yaralanarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kıranardı
mahallesinde bulunan mesire alanında iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada H.E. ve M.Ç. silahla, Musaa ismindeki bir kişi de bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi
ve Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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