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Mesire alanında yangın paniği

1 saat önce

Mesire alanında yangın paniğiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Hıdırlık mesire alanındaki ormanlık alanında çıkan ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Mesire alanında yangın paniği
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Hıdırlık mesire alanındaki ormanlık alanında çıkan ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Bugün öğle saatlerinde çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının büyümeden söndürülmesi için itfaiye ekipleri uzun uğraş verdi. Yangın nedeniyle bazı ağaçlar hafif zarar görürken, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını büyümeden söndürdü. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve orman ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangının cam şişelerinden çıkabileceği düşünülüyor.
Mesire alanında yangın paniği
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:22 Kaynak: İHA
İtfaiye, Afyon, 3. Sayfa
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