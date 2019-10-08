Son Dakika Haberleri: Mesire alanındaki cinayetin para yüzünden işlendiği ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Mesire alanındaki cinayetin para yüzünden işlendiği ortaya çıktı

Mesire alanındaki cinayetin para yüzünden işlendiği ortaya çıktı

37 dakika önce

Afyonkarahisar'da mesire alanında başına taş vurularak öldürülmüş halde bulunan kadının cinayet şüphelisi olarak gözaltında bulunan zanlı tutuklandı.

Mesire alanındaki cinayetin para yüzünden işlendiği ortaya çıktı, System.String[]

Afyonkarahisar'da mesire alanında başına taş vurularak öldürülmüş halde bulunan kadının cinayet şüphelisi olarak gözaltında bulunan zanlı tutuklandı. Kadının para mevzusu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.


Kanlıca Mahallesi Hıdırlık mesire alanında bulunduktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan kadının cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu, kadının başına aldığı darbe ile öldürüldüğü tespit edilirken cesedin Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan Huriye Helvacı'ya (53) ait olduğu öğrenildi.


Harekete geçen polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen Seydi I.'yı (46) gözaltına aldı. Şüpheli Seydi I.'nın Helvacı ile arasında para mevzusundan dolayı tartıştığı, olayın büyümesinden sonra başına taşla vurarak öldürdüğü öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin şüpheli Seydi I., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Devlet Hastanesi, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:01 Kaynak: İHA
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