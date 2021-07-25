Mesire alanındaki çöp yığınları tepkiye neden oldu - Son Dakika

Havaların ısınması ile birlikte Besnililerin ve çevre illerdeki vatandaşların en çok rağbet ettiği mesire alanlarının başında gelen su gözü mesire alanı çöp yığınları ve tuvaletlerin yeterli olmaması sebebiyle vatandaşın tepkisini çekti.

ORTALIK ÇÖPTEN GEÇİLMİYOR

Mesire alanına ailesi ve misafirleri ile birlikte vakit geçirmek için gelen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Yetkililerin bir an önce bu soruna el atması gerektiğini belirten vatandaşlar, "Havalar ısınması ile birlikte mesire alanına yoğun ilgi var. Ancak alanda çöpten geçilmiyor. Tuvaletler yetersiz ve pislik içinde. Yetkililerin konunun üzerine eğilmesini bekliyoruz. Piknik için mesire alanına giden vatandaşlarımızın da duyarlı davranıp, çevreyi daha temiz bırakmaları gerekiyor" diye konuştu.