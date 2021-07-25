Üye Girişi
Mesire alanındaki çöp yığınları tepkiye neden oldu - Son Dakika

Mesire alanındaki çöp yığınları tepkiye neden oldu

25.07.2021 18:08
Mesire alanındaki çöp yığınları tepkiye neden oldu, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan su gözü mesire alanındaki çöpler ve tuvaletlerin yetersiz olması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Havaların ısınması ile birlikte Besnililerin ve çevre illerdeki vatandaşların en çok rağbet ettiği mesire alanlarının başında gelen su gözü mesire alanı çöp yığınları ve tuvaletlerin yeterli olmaması sebebiyle vatandaşın tepkisini çekti.

ORTALIK ÇÖPTEN GEÇİLMİYOR

Mesire alanına ailesi ve misafirleri ile birlikte vakit geçirmek için gelen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Yetkililerin bir an önce bu soruna el atması gerektiğini belirten vatandaşlar, "Havalar ısınması ile birlikte mesire alanına yoğun ilgi var. Ancak alanda çöpten geçilmiyor. Tuvaletler yetersiz ve pislik içinde. Yetkililerin konunun üzerine eğilmesini bekliyoruz. Piknik için mesire alanına giden vatandaşlarımızın da duyarlı davranıp, çevreyi daha temiz bırakmaları gerekiyor" diye konuştu.

Mesire alanındaki çöp yığınları tepkiye neden oldu
Mesire alanındaki çöp yığınları tepkiye neden oldu
Mesire alanındaki çöp yığınları tepkiye neden oldu
Mesire alanındaki çöp yığınları tepkiye neden oldu

Adıyaman, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mesire alanındaki çöp yığınları tepkiye neden oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Basketbolcu robot fire vermedi! Seyredenlerin nutku tutuldu 17:44 Basketbolcu robot fire vermedi! Seyredenlerin nutku tutuldu Yangın söndürüldükten sonra fenalaşan itfaiye eri, hayatını kaybetti 17:35 Yangın söndürüldükten sonra fenalaşan itfaiye eri, hayatını kaybetti Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada 17:21 Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada
Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı 16:24 Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması 15:47 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı 15:39 Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı
Cübbesini çıkaramadan yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti 15:30 Cübbesini çıkaramadan yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti Çocukların çığlığı yürek parçaladı! Anne ve babalarından şiddet gören çocuklar, kilit altında tutulup, işkence edilmiş 14:02 Çocukların çığlığı yürek parçaladı! Anne ve babalarından şiddet gören çocuklar, kilit altında tutulup, işkence edilmiş

Son Dakika Haberleri
17:42 Baraj göletinde ölüm! Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti
17:24 ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu
17:21 Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada
17:09 Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı
16:50 Altay Bayındır'dan, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgü dolu sözler
16:24 Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı
15:54 Hastaneye kaldırılan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi
15:53 Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya Hatice Kübra'dan geldi! Milli tekvandocu gözyaşlarını tutamadı
15:41 İtalya'da mutsuz olan eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat
15:39 Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü
Haluk Levent'ten duygu dolu Haluk Levent'ten duygu dolu "Elfida" paylaşımı! Hikayeyi okuyanlar gözyaşlarını tutamadı         
17:49
Baraj göletinde ölüm! Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti Baraj göletinde ölüm! Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti         
17:42
ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu         
17:24
Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı         
17:09
Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler         
15:51
Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti         
15:43
Yıldırım düşen ev, dakikalar içinde küle döndü Yıldırım düşen ev, dakikalar içinde küle döndü         
15:32
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü         
15:07
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi         
12:07
Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı         
11:25
İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti         
11:13
Ceyda'nın yaşadıkları kan dondurdu! Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhşa zorlandı Ceyda'nın yaşadıkları kan dondurdu! Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhşa zorlandı         
11:00
Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım         
10:39
Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü         
00:04
Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı         
21:53
Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu         
19:30
Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2021 18:25:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mesire alanındaki çöp yığınları tepkiye neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement