Mesire alanındaki kameriyenin yıkılmasına tepki - Son Dakika
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Mesire alanındaki kameriyenin yıkılmasına tepki

6 saat önce

ISPARTA'da, belediye tarafından mesire alanına konulan ahşap kameriye, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edilerek, yıkıldı.

Mesire alanındaki kameriyenin yıkılmasına tepki, System.String[]

ISPARTA'da, belediye tarafından mesire alanına konulan ahşap kameriye, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edilerek, yıkıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, olaya tepki göstererek, "O görüntüyü görünce gerçekten çok üzüldüm" dedi.

Isparta Belediyesi tarafından Gökçay Mesirelik Alanı'na konulan kameriyelerden biri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edilerek, yıkıldı. Kameriyenin yıkılmasının ardından Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, emniyete şikayette bulundu. Olaya tepki gösteren Isparta Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, "Belediyemiz tarafından halkımızın hizmetine sunulup, bunların düzenli kullanmayarak, bu şekilde zarar görmesi bizi son derece üzüyor. Orada o görüntüyü görünce gerçekten çok üzüldüm. Bunu yapan kişinin bu memleket sevdalısı olmadığını düşünüyorum. Bizler vatandaşlarımızın en güzel şekilde dinlenebilmeleri için o kameriyeleri yapıyoruz. Halen yapmaya devam ediyoruz. Bu tür olaylar diğer kameriyeleri yapmamıza engel değil; ancak bu şekilde davrananlar da hoş değil. Vatandaşlarımızın da bu konuda, böyle davranan kişiler hakkında bize ihbarda bulunmasını isteriz. Bunu yapanlarla görüşüp, bu tür davranışlardan vazgeçirmek için konuşmak isteriz, beden yaptığını öğrenmek isteriz" diye konuştu.


Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:43 Kaynak: DHA
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