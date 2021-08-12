Mesire yeri dışında ateş yakanlara idari yaptırım - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Eynal, Gölcük, Çitgöl Kaplıca Parkı ve Naşa Kaplıca Parkı'nın mesire yeri olarak değerlendirildiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçede belirlenen mesire alanları dışında mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğunu belirterek, ormanlık alanlarda ise sadece yürüyüş, koşu ve bunun gibi sportif etkinliklerin yapılabileceğini, kesinlikle havai fişek atılamayacağını ifade etti.

Mesire yerleri ve ormanlık alanlarla ilgili alınan kararların yasal emir olduğu, aykırı davrananlara 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ıncı maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesine göre idari para cezası uygulanacağı belirtildi. - KÜTAHYA