Son Dakika Haberleri: Mesirelikte Uyuşturucu Baskını

Mesirelikte Uyuşturucu Baskını

25 dakika önce

Isparta'daki mesirelik alanda polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 şüpheli yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirildi.

Mesirelikte Uyuşturucu Baskını, System.String[]
Isparta'daki mesirelik alanda polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 şüpheli yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Ayazmana Mesireliği'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik polisi tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen hususi otomobilde bulunan M.N, S.K. ve M.E.Y. isimli şüpheliler yakalanırken yapılan aramalarda 0.16 eroin maddesi, 117 adet sentetik ecza ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Narkotik polisi yakalanan 3 şüpheliye 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yaptı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:55 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Isparta, 3. Sayfa
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