MESKİ, 42 kamyonet satın aldı - Son Dakika

MESKİ, 42 kamyonet satın aldı

04.01.2021 10:21
MESKİ, 42 kamyonet satın aldı, System.String[]

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde 31 noktada sürdürdüğü çalışmalarına yenilerini ekliyor.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde 31 noktada sürdürdüğü çalışmalarına yenilerini ekliyor. MESKİ, satın aldığı 42 kamyonet ile araç filosunu hem gençleştirerek hem de genişleterek çalışmalarını aralıksız ve zamanında gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin en geniş araç filosuna sahip su ve kanalizasyon idarelerinden biri olan MESKİ, 2019-2024 Stratejik Planı'nda da sahip olduğu araç ve iş makinalarında verimliliğin artırılmasını hedefledi. Bu doğrultuda iş makinası ve taşıt parkı modernizasyonu faaliyetini gerçekleştiren MESKİ, 42 adet yeni kamyonet alımını gerçekleştirdi.

Yeni alınan araçlar, Mersin'in merkezi ve tüm ilçelerinde aktif olarak kullanılacak. Yeni araçlar sayesinde MESKİ hizmet alanındaki en uzak noktalara gereken ikmali daha kolay ve kısa sürede yapabilecek. Yakıt tasarruflu ve çevre dostu olarak alınan yeni araçlar ile hem ekonomik anlamda hem de hizmet bakımından birçok noktaya kısa sürede müdahale edilmesi kolaylaşacak. İhtiyaca göre alınan yeni kamyonetler, yapılan altyapı çalışmaları sırasında trafik akışına engel olmadan kolayca gerekli ekipman ve malzeme teminini gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yeni teknoloji ile üretilen ve Avrupa Birliği'nin belirlediği motor sınıfları ve Euro 6 normlarına uygun olarak çevreye daha faydalı olan araçlar filomuza kazandırılmaktadır. Filomuza katılan daha konforlu, kullanışlı ve manevra kabiliyeti yüksek yeni araçlar ile yakıt tasarrufu sağlanarak, kurumumuza ekonomik olarak büyük katkı sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın taleplerine uygun olarak gerçekleştirilen çalışmalara kısa sürede müdahale imkanı olacaktır" ifadeleri kullanıldı. - MERSİN

MESKİ, 42 kamyonet satın aldı
MESKİ, 42 kamyonet satın aldı

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kamyonet, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MESKİ, 42 kamyonet satın aldı - Son Dakika


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