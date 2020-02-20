MESKİ Alo Çağrı Merkezine 11 ayda 188 binin üzerinde talep ve şikayet geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MESKİ Alo Çağrı Merkezine 11 ayda 188 binin üzerinde talep ve şikayet geldi - Son Dakika

MESKİ Alo Çağrı Merkezine 11 ayda 188 binin üzerinde talep ve şikayet geldi

6 saat önce

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara hizmet sunan MESKİ Alo 185 Çağrı Merkezine, 2019 yılı Nisan ayından itibaren 188 bin 405 talep ve şikayet geldi.

MESKİ Alo Çağrı Merkezine 11 ayda 188 binin üzerinde talep ve şikayet geldi, System.String[]

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara hizmet sunan MESKİ Alo 185 Çağrı Merkezine, 2019 yılı Nisan ayından itibaren 188 bin 405 talep ve şikayet geldi. Sahadaki personele yönlendirilen tüm çağrılarla sorunların çözümü sağlandı.


MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Alo 185 Çağrı Merkezi, kesintisiz çalışmaya devam ediyor. MESKİ, gerek belediyecilik hizmetlerinin sunumu gerekse vatandaşların hizmetlere daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Alo 185 Çağrı Merkezinde sürekli iyileştirilen çalışma anlayışıyla vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyip, çözüm üretebilmesi için ilgili birimlere aktarımını gerçekleştiriyor. Çağrı Merkezinde, mahalle muhtarlarının da taleplerini ve istekleri bekleme süresi olmadan ilgili birimlere aktarılırken, su arıza, kanalizasyon arıza, kaçak su ihbarı gibi birçok konuda vatandaşların sorunlarını doğrudan iletebileceği bir sistem sağlanıyor.


"Vatandaşların talep ve şikayetlerine en hızlı şekilde cevap olmak için çalışıyoruz"


MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, konuyla ilgili açıklamasında, "Mersin'in tüm ilçelerinde hizmet veren ekiplerimiz, iş programına alınan arızaya en kısa zamanda müdahale ederek, vatandaşların talep ve isteklerini yerine getiriyor. Mersin'in her noktasına haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren MESKİ Alo 185 Çağrı Merkezi çalışanlarımız da mesai kavramı olmaksızın arıza, ihbar, şikayet, planlı ve plansız su kesintileri gibi her türlü konunun en hızlı şekilde kaydını alıp, ilgili birimlere yönlendirerek, vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Çağrı Merkezimiz, hizmet kalitesi standartlarını her geçen gün vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda artırarak, çizgisini en üst seviyelere çıkarmaktadır. Vatandaşlarımızın taleplerinin sonuçlandırılmasında yoğun mesai harcayan Alo 185 Çağrı Merkezi çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
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