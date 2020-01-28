MESKİ, Batı Havzası kanalizasyon çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MESKİ, Batı Havzası kanalizasyon çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

MESKİ, Batı Havzası kanalizasyon çalışmalarını tamamladı

6 saat önce

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Mezitli ilçesinde devam eden Batı Havzası 2. kademe kanalizasyon hatları döşeme çalışmalarının tamamladığı bildirildi.

MESKİ, Batı Havzası kanalizasyon çalışmalarını tamamladı, System.String[]

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Mezitli ilçesinde devam eden Batı Havzası 2. kademe kanalizasyon hatları döşeme çalışmalarının tamamladığı bildirildi.


MESKİ'den yapılan açıklamada, Mezitli'nin kanalizasyon eksikliklerinin giderilmesi için başlatılan 'Mezitli Batı Havzası 2. Kademe Kanalizasyon Şebeke Hatları Yapım İşi' kapsamında, yaklaşık 38 bin 400 metre kanalizasyon şebeke hattı ile parsel bağlantı hatlarının tamamlanarak hizmete sunulduğu belirtildi.


Kanalizasyon çalışmalarının tamamlanması ile Hürriyet, Deniz, Tece, Seymenli, İstiklal, Davultepe, 75. Yıl, Davultepe, Cumhuriyet mahallelerinde eksik kalan yerler ile Esenbağlar Mahallesi'nin tamamında yaklaşık 39 kilometre şebeke hattı ile şebeke hatlarına bağlı parsel bağlantı hatlarının yapımının sona erdiği, Tece ve Davultepe bölgesinin kanalizasyon hatlarının Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'ne bağlanmasıyla bölge sakinlerinin kanalizasyon şebeke sorununa kalıcı çözüm getirildiği ifade edildi.


Mezitli Batı Havzası 2. kademe kanalizasyon şebeke hatları ile bölgeye kanalizasyon hizmetini kazandırarak, çevre ve toplum sağlığını korumayı hedeflediklerini belirten MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, "Mersin genelindeki mahallelerimizde yürüttüğümüz kanalizasyon şebeke çalışmalarımız planlandığı şekliyle devam ediyor. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Mezitli ilçemizde de yürüttüğümüz kanalizasyon şebeke çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam edecektir" dedi. - MERSİN

Davultepe, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
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