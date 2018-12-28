Son Dakika Haberleri: Meski Bekirde Kavşağı Alt Yapı Deplase Çalışmalarını Tamamladı

Meski Bekirde Kavşağı Alt Yapı Deplase Çalışmalarını Tamamladı

38 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mersin-Adana D-400 karayolu üzerinde yürütülen Liman-Hal Köprülü kavşak düzenlemesindeki çalışmaları kapsamında, Bekirde kavşağı kanalizasyon hatlarının yer değiştirme çalışmalarını tamamladı.

Meski Bekirde Kavşağı Alt Yapı Deplase Çalışmalarını Tamamladı, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mersin- Adana D-400 karayolu üzerinde yürütülen Liman-Hal Köprülü kavşak düzenlemesindeki çalışmaları kapsamında, Bekirde kavşağı kanalizasyon hatlarının yer değiştirme çalışmalarını tamamladı.

MESKİ ekipleri, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihalesi yapılarak yapımı devam eden, Mersin-Adana yolu arası yol genişletme, farklı seviyeli kavşak ve üst yapı kaplama yapım işi kapsamında ait altyapı hatlarının deplase çalışmalarını daha önce tamamlamıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce kavşak projesinin devamında planlanan çalışmalar kapsamında da Bekirde kavşağında bulunan kanalizasyon hatlarının deplase çalışmaları da tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 2 bin 100 metre kanalizasyon hattı ile birlikte 48 muayene bacası imalatı tamamlandı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:41 Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana, Mersin, Güncel
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