MESKİ'den 2 bin 100 rakımda içme suyu şebekesi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Gülnar ilçesinin yüksek kesimlerinde yıllardır içme suyu hasreti çeken vatandaşlar için 2 bin 100 metre rakımda ilave şebeke çalışması başlattı.



MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesi Çavuşlar Mahallesinde bulunan Taşdemir mevkiinin bir kısmında içme suyu olmayan vatandaşlara, Toroslar'ın zirvesinde 2 bin 100 metre yükseklikte Ø63 mm hat ile ilave şebeke yapılıyor. MESKİ'nin yaptığı çalışmalarla Taşdemir mevkiinde yaşayan vatandaşlar yıllardır bekledikleri içme suyuna kavuşmanın sevincini yaşıyor.



Çalışmalarla ilgili bilgi veren MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, hizmetlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Kırsal kesimde yaşayan ve içme suyu olmayan mahallelere kesintisiz su temini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toroslar'ın zirvesinde bulunan 2 bin 100 rakımlı bölgede yaşayan vatandaşlarımız yıllardır içme suyu hasreti çekiyordu. Mesai arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde kısa sürede bölgede yaşayan vatandaşlarımıza içme suyu temin ettik. Mersin'in 13 ilçesinde de ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor" dedi. - MERSİN