MESKİ'den 2 yılda 210 milyon 438 bin liralık altyapı yatırımı - Son Dakika

MESKİ'den 2 yılda 210 milyon 438 bin liralık altyapı yatırımı

03.05.2021 11:39
MESKİ'den 2 yılda 210 milyon 438 bin liralık altyapı yatırımı, System.String[]

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), 1 Nisan 2019 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında 740 bin 511 metre içmesuyu hattı, 192 bin 570 metre kanalizasyon ve 57 bin 228 metre yağmursuyu olmak üzere 990 bin 309 metre altyapı çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), 1 Nisan 2019 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında 740 bin 511 metre içmesuyu hattı, 192 bin 570 metre kanalizasyon ve 57 bin 228 metre yağmursuyu olmak üzere 990 bin 309 metre altyapı çalışması gerçekleştirdi. MESKİ, bu çalışmalara 210 milyon 438 bin liralık yatırım yaptı.

MESKİ, SCADA Merkezi ile kırsaldan kent merkezindeki mahallelere kadar pek çok noktada atıksu, içmesuyu ve basınç değerlerini anlık kontrol ediyor. su kaynakları en verimli şekilde kullanılıyor. Yaşanabilecek arızalar ve basınç farkları anında tespit edilerek, gerekli müdahalenin yapılmasıyla kayıp-kaçak su kullanımlarının da önüne geçiliyor. Anamur'dan Tarsus'a kadar çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz içmesuyu hizmeti sağlıyor. Kullanım ömrünü tamamlayan ve vatandaşların sağlığını olumsuz etkileyen eski içmesuyu hatları da MESKİ tarafından yenileniyor. Kırsal mahallelerde yıllardır kendi imkanları ile su ihtiyaçlarını gideren vatandaşların içmesuyu problemini çözmek için harekete geçen MESKİ, gerekli çalışmalara başlıyor. MESKİ, dört merkez ilçeye 192 bin 913 metre, Tarsus ve Çamlıyaya'ya 95 bin 970 metre, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı'ya 116 bin 702 metre, Erdemli ve Silifke'ye 184 bin 313 metre, Gülnar ve Mut'a 150 bin 613 metre olmak üzere 740 bin 511 metre içmesuyu hattı döşedi.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin'in tüm ilçelerinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. MESKİ, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'ye 130 bin 779 metre, Tarsus ve Çamlıyayla'ya 16 bin 767 metre, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı'ya 6 bin 709 metre, Erdemli ve Silifke'ye 27 bin 21 metre, Gülnar ve Mut'a 11 bin 294 metre olmak üzere toplam 192 bin 570 metre kanalizasyon hattı döşedi. 2 yılda toplam 55 milyon 34 bin liralık kanalizasyon yatırımı gerçekleştirdi.

Kent genelinde başlattığı yağmursuyu yatırımlarına da devam eden MESKİ, yoğun yağışlardan dolayı yaşanabilecek su taşkını probleminin önüne geçiyor. MESKİ, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'ye 28 bin 131 metre, Tarsus ve Çamlıyayla'ya 8 bin 92 metre, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı'ya 300 metre, Erdemli ve Silifke'ye 19 bin 281 metre, Gülnar ve Mut'a 1424 metre olmak üzere 57 bin 228 metre yağmursuyu imalatını tamamladı.

MESKİ, bu çalışmalara 210 milyon 438 bin liralık yatırım yaptı. - MERSİN

MESKİ'den 2 yılda 210 milyon 438 bin liralık altyapı yatırımı
MESKİ'den 2 yılda 210 milyon 438 bin liralık altyapı yatırımı
MESKİ'den 2 yılda 210 milyon 438 bin liralık altyapı yatırımı

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Tarsus, Mersin, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MESKİ'den 2 yılda 210 milyon 438 bin liralık altyapı yatırımı - Son Dakika Ekonomi


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