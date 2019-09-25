MESKİ'den abonelere taksitlendirme müjdesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdür Vekili Can Taşkın, MESKİ abonelerinin tahakkuk etmiş bütün borçlarını ödeyecek durumda olmamaları ve talep etmeleri halinde taksitlendirme yapabileceklerini belirtti.



MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından abonelerine tahakkuk etmiş bütün borçlarını ödemeleri için taksitlendirme işlemlerine yeni düzenleme getirildi. Taksitlendirmeye ilişkin açıklama yapan MESKİ Genel Müdür Vekili Taşkın, abonelerin, tahakkuk etmiş bütün borçlarını ödeyecek durumda olmamaları ve talep etmeleri halinde taksitlendirme yapabileceğini ifade ederek, "Taksit sayısı biri taksitlendirme sırasında peşin, geri kalan taksitleri taksit sırası takip edilerek ödemek şartıyla en fazla 1+11 toplam 12 taksittir. Bütün abone gruplarında taksitlendirilecek tutarın en az yüzde 15'i peşin alınarak abonenin talebine göre taksit sayısı belirlenecektir. Borçları 100 bin TL'nin üzerinde olan abonelerin taksitlendirme taleplerinde, taksit sayısı ve miktarını Yönetim Kurulu belirler" dedi.



"Ödemeler için ödeme planı hazırlanacak"



Abonelerin, gecikmiş veya son ödeme tarihi henüz gelmemiş borçlarının tamamını veya bir kısmını taksitlendirebileceğini de söyleyen Taşkın, "Taksitlendirme için müracaat eden abone veya abone yerine borcu ödeyeceğini beyan ve taahhüt eden gerçek ve/veya tüzel kişiler 'Taahhüt Senedi' imzalar. Taahhüt Senedini imzalayacak olanlar, ilave olarak T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan sureti veya fotokopisini idareye verecek ve ikametgah adresini de beyan edecek. Taahhüt Senedini imzalayacakların ikametgah adresleri idare tarafından TC. kimlik numaraları ile MERNİS sistemi üzerinden teyit ve tespit edilecek. Tüzel kişilerde imza sirküleri, yetki belgesi ve vergi levhası fotokopisi ibraz edilir. Taksitlendirme yapılmış abonenin taksite bağlanmış borçları sonraki dönem faturalarında eski borç hanesinde gösterilmez. Abone, taksitlendirme sırasında kendisine verilen ödeme planı ile ödemelerini takip eder" ifadelerini kullandı.



Zamanında ödemeyen abonelerin taksitlendirmesi iptal edilecek



Abonelerin taksit tahsilatları varsa gecikmiş taksit borçlarından başlayarak yapılabileceğini de kaydeden Taşkın, "Taksitlere vade farkı uygulanır. Taksitlendirmesi yapılmış abone, ödemelerini yaparken henüz vadesi gelmemiş taksitlerinin tamamını veya birkaçını erken ödemek isterse ödemeyi yaptığı tarihe kadarki vade farkı alınarak tahsilatı yapılır, o tarihten sonraki vade farkı kaldırılır. Vade tarihi geçen taksitlere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununa göre gecikme zammı uygulanır. Taksitlerini zamanında ödemeyen abonelerin suyu kapatılır. İki taksitinin vadesi geçen ve/veya son taksitinin son ödeme tarihinin üzerinden 30 gün geçen abonelerin taksitlendirmesi iptal edilerek, abonenin dosyası yasal takip başlatılmak üzere 1. Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir. Bu şekilde taksitlendirme ihlali yapan abonelere bir daha taksitlendirme yapılmaz" diye konuştu. - MERSİN