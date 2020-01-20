MESKİ'den bakım ücreti açıklaması - Son Dakika

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, içme suyu abone hat ve kanalizasyon bina bağlantı arızalarının, herhangi bir işleme gerek kalmadan 2020 yılı itibariyle ücretsiz olarak yapılmaya başlandığı bildirildi.



MESKİ'den yapılan açıklamada, abone yolu hattında arıza olması durumunda 'Alo 185' hattına bildirimde bulunulabileceği kaydedildi. Abonelerin yaşadığı sorunun giderilmesi için 2020 yılı itibariyle içme suyu abone hattında oluşan arızaların, arıza tamir bedeli ödemeden, aboneye 1 metreküp bakım ücreti yansıtılarak herhangi bir işleme gerek kalmadan ekipler tarafından yapılmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, "Böylelikle vatandaşlarımızın zaman kaybı yaşamasının önüne geçildi. Ayrıca vatandaşlar için herhangi bir kazı izni almadan veya tesisat ustasına gerek kalmadan, ekiplerimiz tarafından bakım ve onarımının ücretsiz yapılması sağlandı. AYKOME (kazı) ücreti, kanalizasyon onarım ücreti ve içme suyu arızasının giderilmesi için vatandaşlarımızın tesisatçılara ödediği ücretler gibi ödemeler yapması, herhangi bir kazı izni alması ve arızayı gidermek için uğraşmasına gerek kalmayacak" denildi.



Açıklamada, bugüne kadar hat çökmesi, bağlantı borusu kırıklığı gibi bina kanalizasyon bağlantı arızalarının onarımı için önce Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürlüğü'ne ücret ödendikten sonra kazı işleminin gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Ayrıca, bundan önce arızanın tamiri herhangi bir tesisatçı tarafından yapılabildiği gibi talep edilmesi halinde MESKİ tarafından da ücret karşılığı gerçekleştirildiği anımsatıldı. 2020 yılından itibaren tüm kanal abone hatlarındaki arızaların, ücretsiz ve izin alınmasına gerek kalmadan MESKİ tarafından yapılacağı vurgulandı. - MERSİN