Son Dakika Haberleri: MESKİ'den kan bağışı kampanyasına destek
Son Dakika Güncel MESKİ'den kan bağışı kampanyasına destek

MESKİ'den kan bağışı kampanyasına destek

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kan bağışı kampanyasına destek verdi.

MESKİ'den kan bağışı kampanyasına destek, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kan bağışı kampanyasına destek verdi. MESKİ çalışanları, kan vererek kampanyaya katıldı.


MESKİ Genel Müdürlüğü, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla "Kan Bağışı" kampanyası düzenledi. Türk Kızılayı Mersin Kan Bağış Merkezi ile birlikte düzenlenen kampanyaya MESKİ çalışanları yoğun ilgi gösterdi. MESKİ Teknik Hizmetler Yerleşkesinde düzenlenen kampanyada, Türk Kızılayı Mersin Kan Bağış Merkezi yetkilileri, kan bağışının insan yaşamı açısından önemi konusunda MESKİ çalışanlarını bilgilendirdi. MESKİ çalışanları, daha sonra kan vererek kampanyaya destek oldular.


Kampanyaya MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Genel Müdür Yardımcıları İrfan Korkmaz ve Can Taşkın ile MESKİ çalışanları katıldı. Genel Müdür Alkaç, yaptığı açıklamada, "Düzenlediğimiz etkinlikle kan ve organ bağışına dikkat çekerek toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledik. İnsan hayatı açısından büyük önem taşıyan kan bağışıyla önemli bir sosyal sorumluluğu daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Düzenlenen etkinliğe destek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.


Genel Müdür Alkaç, açtıkları stantla bu organizasyona katkı sağlayan Türk Kızılayı Mersin Kan Bağış Merkezine de teşekkür etti. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cemil Çiçek'ten Ermeni kararı sonrası 9 Kasım uyarısı: Tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar
ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak isteyenlerin başını Fransa ile İsrail çekiyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 20:07:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MESKİ'den kan bağışı kampanyasına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]