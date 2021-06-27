Meski'den Toroslar'ın Köylerine Yatırım Atağı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü,

Ayvagediği, Gözne, Bekiralanı, Soğucak, Kepirli ve Darısekisi Mahallelerine içmesuyu terfi merkezi ve terfi hatlarının rehabilitasyonu çalışmalarına başladı. Yapılan bu projenin uygulanması ile Gözne - Ayvagediği grubu mahalleleri yeterli içme ve kullanma suyuna kavuşacak.

Toroslar'ın yayla mahalleleri yeterli debide içmesuyuna kavuşuyor

Cehennem Deresi grubunda bulunan Ayvagediği, Gözne, Bekiralanı, Soğucak, Kepirli ve Darısekisi Mahalleleri yaylalık yerleşim bölgesi olduğundan özellikle yaz aylarında fazlasıyla göç alıyor. Artan nufüs ve içmesuyunun amacı dışında kullanımı nedeniyle yaz aylarında içmesuyunda zaman zaman kesinti problemi yaşanmaktaydı. MESKİ'nin yapım işi kapsamında başladığı projede, 3 adet 500 m³, 2 adet 2 bin m³ ve 1 adet 5 bin m³ depo ve 10 bin 503 metre terfi hattı yapım çalışması yapılacak.

Ayrıca, MESKİ Genel Müdürlüğü'nün projelendirdiği Musalı, Boztepe ve Böğrüeğri Mahallelerinde isale hatlarının rehabilitasyonu çalışmaları hazırlık aşamasındayken, terfi hattı sonrasındaki eski isale hatlarından yaşanan su iletim sorunlarının çözülmesi amacıyla yapılacak 54 bin 218 metre isale hattı yapılması da planlanıyor. Çalışmalar kapsamında, mahallelerin şebeke hatlarının projelendirmesi ile planlama aşamaları da devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27. 6. 2021 09: 03: 53