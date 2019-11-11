MESKİ'den yetkisiz vezne uyarısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yetkisiz su tahsilatı yapan ödeme noktaları konusunda aboneleri uyardı.



MESKİ Genel Müdür Alaeddin Alkaç, yaptığı açıklamada, MESKİ Genel Müdürlüğü ile anlaşması olmayan ödeme noktalarına fatura ödenmesi durumunda, kurum hesaplarına yatırılan su fatura bedelinin MESKİ hesaplarına intikal etmeyebileceği ve abonelerin sorun yaşayabileceği uyarısında bulundu. Alkaç, "Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için MESKİ su fatura ödemelerini MESKİ Genel Müdürlüğü'nün su tahsilat veznelerine ve anlaşmalı kurumlara yapmaları büyük önem taşımaktadır" dedi.



Abonelerin su faturalarını kolaylıkla ödemeleri konusunda fatura ödeme ağlarını sürekli genişlettiklerini belirten Alkaç, "Abonelerimiz, su faturalarını www.meski.gov.tr adresindeki 'online tahsilat veznesi' sekmesinden, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 185 veya '444 8 185' numaralı çağrı merkezimizi aradıktan sonra 6'yı tuşlayarak faturalarını ödeyebilirler. Ayrıca vatandaşlarımız MESKİ mobil uygulamasından herhangi bir kredi kartı ile su faturalarını ödeyebilecekleri gibi, il genelinde 51 MESKİ su tahsilat veznesine, anlaşmalı olduğumuz 22 bankadan otomatik ödeme talimatı vererek veya internet bankacılığı kanalı ile faturalarını ödeme hakkına sahiptirler. Genel Müdürlüğümüz, Türkiye'nin her yerinde PTT şubelerinden tahsilat yapabilme olanağı sunmaya devam etmektedir. Abonelerimize kaliteli hizmet vermeyi hedefleyen Genel Müdürlüğümüz; abonelerin su faturalarını ödemeleri konusunda yaşadıkları sıkıntıları gidermek üzere idaremizle su faturası tahsilat protokolü bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 6730 sayılı kararı ile 'ödeme kuruluşu' olarak yetkilendirilen, Mersin genelinde 451 noktada ödeme noktası bulunan Faturamatik, Faturatim, Turkcell, Faturakom ve Pratik İşlem logolu tüm Turkcell bayii, mobil uygulamaları ve paycellden ödeme yapabilirler" ifadelerini kullandı.



Alkaç, ayrıca merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Abone İşleri Dairesi Başkanlığı hizmet binasında ve Tarsus ilçesinde 5 farklı noktada bulunan akıllı veznelerden su faturası ödeme olanağı bulunduğunu vurguladı. - MERSİN