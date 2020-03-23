MESKİ, ekipleri çalışmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MESKİ, ekipleri çalışmaya devam ediyor - Son Dakika

MESKİ, ekipleri çalışmaya devam ediyor

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs (Covid-19) nedeniyle evlerinden çıkmayan Mersinlilere daha iyi hizmet vermek için gece-gündüz çalışmalarına devam ediyor.

MESKİ, ekipleri çalışmaya devam ediyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs (Covid-19) nedeniyle evlerinden çıkmayan Mersinlilere daha iyi hizmet vermek için gece-gündüz çalışmalarına devam ediyor.


MESKİ'den yapılan açıklamaya göre ekipler, korona virüs nedeniyle duyarlı olup evde kalan Mersin halkının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sahil kenarlarındaki yağmursuyu deniz çıkışlarının bakımı yapılırken, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kafelerin kanalizasyon hattının bağlantı yapım işlemleri de devam ediyor.


"Çalışmalarımızı aksatmadan sürdüreceğiz"


MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, vatandaşlara hizmet için her koşulda çalıştıklarını belirterek, "Çalışmalarımızı aksatmamaya özen göstererek, salgına karşı tedbirlerimizi de alıyoruz. Ülkemizde son günlerde hüküm süren korona virüs dolayısıyla önlemlerimizi alıp, hijyen koşullarını göz önünde bulundurarak, tüm hizmet alanlarımızın ve araçlarımızın dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdik. Sahillerimizde kirlilik oluşturmamak ve çevreyi temiz tutmak için yağmursuyu çıkışlarının bakımını yapıyoruz. Mersin'i sağlıklı ve modern altyapıya kavuşturmak için mesai arkadaşlarımızla birlikte gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma minnetlerimi sunuyorum. Salgının etkilerini en aza indirgemek adına tedbir alarak evde kalan Mersinli vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:31 Kaynak: İHA

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