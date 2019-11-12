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MESKİ Genel Müdürlüğü Kasım ayı genel kurul birinci toplantısı yapıldı

7 saat önce

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Kasım ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın birinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti.

MESKİ Genel Müdürlüğü Kasım ayı genel kurul birinci toplantısı yapıldı, System.String[]

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Kasım ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın birinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti.


Gündemde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, yoklama ve bir önceki toplantı tutanağının özetinin okunarak, oylanmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. MESKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan memur ve sözleşmeli personele ilişkin Sosyal Denge Sözleşmesini, MESKİ Genel Müdürlüğü adına yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve MESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Seçer'e yetki verilmesi ile ilgili teklif, genel kurul üyelerinin oyları ile kabul edildi.


Gündemin son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünde, Meclis üyelerinin talep ve önerilerini MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç yanıtladı. Dilek ve temennilerin ardından, komisyona havale edilen konuların görüşülüp karara bağlanması için genel kurulun ikinci birleşiminde yeniden toplanmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından birleşime son verildi. - MERSİN

Vahap Seçer, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:12 Kaynak: İHA
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