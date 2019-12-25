MESKİ Genel Müdürü Alkaç, kuvvetli yağış sonrası incelemelerde bulundu - Son Dakika

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, dün gece saatlerniden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası sahada incelemelerde bulundu.



Perşembe gününe kadar sürmesi beklenen yağmur dolayısıyla tüm tedbirleri alan MESKİ'nin çalışmalarını incelemeyen Alkaç'a, Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı Halit Sümen eşlik etti. Geçtiğimiz yıllarda su baskınlarından oldukça etkilenen bölgelerde şu an için olumsuz bir durum olmadığını belirten Alkaç, "Bölgemizde 2 gündür etkili olan yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına çalışma arkadaşlarımla birlikte görevimizin başındayız. Oluşabilecek sel veya su baskınlarını ortadan kaldırmak için kolları sıvıyoruz. Gün boyunca, tıkanan atıksu ve yağmur suyu drenaj hatlarını açarak, olumsuz bir durum yaşanmasını engelliyoruz. Yaşanabilecek olası baskınlarla ilgili mücadele etmeye hazır haldeyiz. Ekiplerimizle beraber altyapının sorunsuz çalışması ve meydana gelebilecek tahribatın önlenmesi için incelemelerde bulunuyor, ayrıca ızgara hatları için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.



Vatandaşların şikayetlerine cevap vermek için hazır olduklarını dile getiren Alkaç, ekiplerle ile birlikte teyakkuzda olduklarını vurguladı. Alkaç, Büyükşehir Belediyesi'nin saha çalışmalarında kendilerine destek olduğunu dile getirerek, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer de bu konuyla ilgili çok titiz davranıyor. Çalışmalarımızı kendileriyle irtibat halinde sürdürüyoruz. Oluşan olumsuzluklara ve aksaklıklara karşı özel araçlarımızla birlikte anında müdahale ediyoruz. Alo 185 çağrı hattımıza gelen ihbarları değerlendirip, Mersin halkının mağdur olmaması için 7/24 hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. MESKİ ailesi olarak ekiplerimizle birlikte görevimizin başında olacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN