MESKİ Genel Müdürü Alkaç:

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, korona virüs salgını nedeniyle nisan ayı faturalarının 12 aylık ortalama alınarak düzenlendiğini, su bedeli fazla gelen vatandaşların mağduriyetlerinin kesinlikle giderileceğini söyledi. Şu anki su tüketim bedelinin, Büyükşehir Belediyesinin indirim yaptığı tarihten önceki fiyattan daha az olduğunu da belirten Alkaç, "Suya herhangi bir gizli veya açık zam yapılmadı" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Radyo Metropol'de katıldığı programda, su faturalarıyla ilgili açıklama yaptı. Su faturalarının yüksek geldiği yönündeki eleştirilere yanıt veren Alkaç, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, nisan ayı faturalarının 12 ayın ortalama su tüketimi baz alarak yapıldığını ifade etti. Mayıs ayında yerinde okumaların yapılmasıyla kullanılan gerçek değerlerin ortaya çıktığını dile getiren Alkaç, "Eğer fazla yazılma durumu varsa vatandaşın mağduriyeti kesinlikle giderilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.



"Abonelerimize kesinlikle yüksek bir fatura çıkmadı"



Nisan ayı faturalarının nasıl düzenlendiğini anlatan Alkaç, "Salgın nedeniyle vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını düşünerek nisan ayı faturalarını 12 ayın ortalama su tüketimini baz alarak oluşturduk. Diyelim ki, son 12 ayda vatandaşımız 120 metreküp su kullanmış ise biz onu 12'ye böldük ve 10 metreküp olarak yansıttık. Oluşturduğumuz faturalar, vatandaşlarımıza SMS olarak gönderildi. Su faturalarındaki gerçek değerin üzerinde olan vatandaşlar bize müracaat etti ve gerekli düzenlemeleri yaptık. Vatandaşımız bize ulaşarak sayaç fotoğrafını gönderdiği zaman, gerçek değeri ortalamaya göre düşükse gerekli düzeltmeleri yaptık. Ancak, faturalardaki su tüketim miktarı gerçek değerin altında gelen abonelerimiz bize müracaat etmediler. SMS yoluyla ulaşamadığımız abonelerimize fatura gönderilemedi. Dolayısıyla bu abonelerimizin okumalarını mayıs ayında yerinde yaparak, bu abonelerimize 2 aylık fatura düzenledik. Yani ortalama faturalandırmadan dolayı abonelerimize kesinlikle yüksek bir fatura çıkmadı" ifadelerini kullandı.



Alkaç, abonelerin yaşayabilecekleri sıkıntıları kısa sürede çözebilmek için MESKİ tarafından kurulan 0530 844 27 24 ve 0530 844 27 25 numaralı Whatsapp Destek Hattından kendilerine ulaşan taleplere mutlaka geri dönüş sağladıklarını bildirdi.



"Su fiyatlarında en ufak bir artış yaşanmadı"



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldikten sonra su fiyatlarında yüzde 10 indirim yaptığını anımsatan Alkaç, bugünkü 1 metreküp su bedelinin indirim yapılan tarihten önceki su bedelinden az olduğunu kaydetti. Alkaç, "Net bir şekilde söylüyorum; Başkanımız Vahap Seçer'in döneminde su fiyatlarında en ufak bir artış olmamıştır. Başkanımızın indirim kararından sonra su fiyatı 2,09 TL olarak belirlendi. Ancak 2019 yılı öncesinde MESKİ Genel Kurulu'nda su ücretlerine her yıl geçerli olmak üzere her ay binde 7 oranında artış uygulanacağı kararı alınmıştı. Bu karar Başkanımız Vahap Seçer döneminde alınmış bir karar değildir. Başkanımız, suya herhangi bir indirim yapmasaydı 2020 Ocak ayındaki su fiyatı 3,36 TL olacaktı. Şimdi ise ocak ayından itibaren uyguladığımız su bedeli 3,32 TL'dir. Yani bizim su fiyatımız, belediye başkanımızın suya indirim yaptığı tarihten önceki su fiyatından daha azdır. Suya herhangi bir gizli veya açık zam yapılmadı" şeklinde konuştu.



Mersin'de yaklaşık 10 bin ailenin faydalandığı Halk Kart sahiplerine Büyükşehir Belediyesinin kolaylık getirdiğine dikkat çeken Genel Müdür Alkaç, "Halk Kart sahibi vatandaşlarımızın 10 metreküpe kadar olan kullanımları Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından MESKİ'ye ödendi" dedi.



"Amacımız vatandaşa suyu pahalı satmak değil"



Alkaç, faturasını ödemeyenlerin suyunun kesilmeyeceğini, borcundan dolayı suyu kesilmiş vatandaşların suyunu açtıklarını anlatarak, şunları söyledi:



"10 metreküpe kadar su kullanan abonelerimizin oranı yüzde 71'dir. Abonelerimizin yüzde 2-3'lük kısmı ise 10-12 metreküp arası su kullanıyor. Bizim sularımız tükenmez değildir. Yaz aylarında Berdan Barajı tam kapasite çalışıyor. Tasarruf yapmamız lazım. Amacımız, vatandaşa suyu pahalı satmak değil, susuzluğu gidermek ve özellikle yaz aylarında vatandaşlarımıza susuzluk yaşatmamaktır. 10 metreküp su kullanan vatandaşlarımızın toplam fatura miktarının 66 TL'sinin, 56 TL'si MESKİ'ye kalıyor. 20 metreküp su kullanan vatandaşlarımızdan ise alınan 154 TL'den 134 TL'si MESKİ'ye kalıyor. Yani 20 metreküp su kullanan bir abone için bu fiyat fazla bir para değildir diye düşünüyorum."



Büyükşehir Belediyesinin halka yardımcı olmak için elinden gelen her türlü gayreti gösterdiğini belirten Alkaç, "Yapılacak olan olağanüstü genel kurulda nisan-mayıs-haziran aylarında oluşan ve oluşacak su faturalarında herhangi bir gecikme zammı uygulanmayacağı gibi, faiz uygulamadan 3 taksitle ödeme imkanı verilmesi ile ilgili bir karar alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.



"Topladığımız gelirlerin her kuruşunu kendi paramız gibi koruyup, vatandaşlarımıza hizmet için harcayacağız"



Mersin'in kendilerinden hizmet beklediğini vurgulayan Alkaç, "MESKİ'nin ana geliri, su satışından elde ettiğimiz gelirdir. Bizim başka bir gelirimiz yok. Yatırımları yapabilmemiz için maddi olarak güçlü olmamız lazım. Mesela Kuyuluk bölgesinde 1 metre bile kanalizasyon olmaması normal değil. Erdemli'nin Tömük bölgesinde 20 bin hanenin olduğu yerde 1 metre içme suyu ve kanalizasyon hattının olmaması izah edilemez. Akdeniz ilçesi ve Gözne de bu ilçelerden farksız, altyapı ya eksik ya da hiç yok. Altyapısı tam, dört dörtlük olan bir sahil bölgemiz yok. Belediye başkanımızın liderliğinde, bizlere verdiği moral ve destekle birlikte, içme suyu yetersiz olan bir köyümüz, atıksuların çevreye akıtıldığı bir yerleşim alanımız kalmayacak. Bu aynı zamanda başkanımızın bize talimatıdır. Vatandaşlarımız sabırlı ve anlayışlı olsunlar. Bilsinler ki, topladığımız gelirlerin her kuruşunu kendi paramız gibi koruyup, vatandaşlarımıza hizmet için harcayacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN