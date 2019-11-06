MESKİ, Gezici Su Analiz Laboratuvarı ile yerinde analiz yapıyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Gezici Su Analiz Laboratuvarı ile ulaşılması zor mahallelere giderek, yerinde analiz yapıyor. Bu kapsamda, mahalle, yayla ve sahil beldelerinin 56 farklı noktasından 10 Temmuz-17 Eylül.2019 tarihleri arasında 112 numune alınarak, toplam bin 792 yerinde analiz yapıldı.



MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gezici Su Analiz Laboratuvarı aracı, içme suyu ve deniz suyu numunelerinde mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri gerçekleştirmek amacıyla güçlü ekipman ve teknik analiz cihazlarıyla donatıldı. Gezici Su Analiz Laboratuvarı günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden anlayış ile planlandı ve hizmete alındı. Araçta yeterli teknik analiz ekipmanları bulunuyor. Cihazlar için gerekli enerji, araçta bulunan 4 adet denizaltı aküsüyle sağlanıyor. Araca ait cihazlar tam kapasite çalıştırıldığında yaklaşık olarak 15 saat kesintisiz enerji sağlanacak şekilde dizayn edildi. Analiz sonuçları, kayıt ve raporlanması; mobil laboratuvara özel olan numune takip sistemi programıyla gerçekleştirildi.



Toplum sağlığının korunması çalışmaları çerçevesinde, Gezici Su Analiz Laboratuvarı ile yerinde analiz yapılmasının yanı sıra vatandaşlara suyun insan yaşamındaki önemi ve su tasarrufu hakkında bilgiler de veriliyor.



MESKİ ekipleri, yapılan planlamalar doğrultusunda tüm Mersin sınırları içerisinde "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" ve "Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği" kapsamında su analizlerini yerinde yapıyor. Gezici Su Analiz Laboratuvarı ile ulaşılması zor bölgelerde suyun kalitesinin kontrolü yapılıyor ve vatandaşlarla birebir iletişim kurularak bilgilendirme sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında, 10 Temmuz-17 Eylül 2019 tarihleri arasında mahalle, yayla ve sahil beldelerinin 56 farklı noktasından



112 numune alınarak, toplam bin 792 yerinde analiz yapıldı. Analizlerde, sıcaklık, ph, bulanıklık, iletkenlik, alüminyum, toplam sertlik, serbest klor, demir, amonyum, nitrit, nitrat, escherichia coli, koliform gibi içme suyu kontrolleri gerçekleştirildi. Yerinde yapılan analizler sonucu tüm noktalardan alınan numunelerin ilgili yönetmelik limit değerlerine uygun olduğu tespit edildi. - MERSİN