MESKİ, hijyen için çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı - Son Dakika
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MESKİ, hijyen için çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı

6 saat önce

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, dünyayı etkisi altına alan korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

MESKİ, hijyen için çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı, System.String[]

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, dünyayı etkisi altına alan korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Suyu kesik olan bin 500 abonenin suyunu açan MESKİ, şehir merkezlerinde kanalizasyon hattı muayene bacaları ile yağmur suyu ızgaralarını da dezenfekte ediyor.


MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Korona virüsten korunmak adına hijyenin çok önemli olduğu bu günlerde Mersinlileri susuz bırakmamak için yoğun bir çalışma gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, 16 bin abonenin su kesme işlemlerinin durdurulduğu, suları kesilen 4 bin aboneden bin 500'ünün suyunun da 5 gün içinde açıldığı belirtildi. Diğer 2 bin 500 abonenin ise evde bulunmadığından ya da sayaç yeri uygun olmadığından sularının açılamadığı kaydedilen açıklamada, bu abonelerin MESKİ Genel Müdürlüğüne ulaşmaları halinde sularının açılacağı duyuruldu.


Mersin'de su sıkıntısı yok


Mersin merkez ilçelerine su veren Berdan Barajında doluluk oranının yüzde 90 olduğu ifade edilen MESKİ açıklamasında, şehir şebekesinden verilen içme sularının Dünya Sağlık Örgütü standartlarında olduğu vurgulandı. Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisinden Mersin'e arıtılarak gelen içme suyunun, 24 saat esaslı kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle MESKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı tarafından sürekli denetim altında tutulduğu da belirtildi.


Öte yandan, hizmet birimlerine sıvı sabun haznesi ve dezenfektan monte eden MESKİ ekiplerinin, Mersin il genelinde özellikle nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehir merkezlerinde, kanalizasyon hattı muayene bacaları ile yağmur suyu ızgaralarında düzenli olarak dezenfekte işlemleri gerçekleştirdikleri kaydedildi. Ayrıca, 49 vidanjör ve 25 kanal açma aracı ile hizmet verilmeye devam edildiği belirtildi.


"Sağlığınız için evinizde kalın"


MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, her zaman görevlerinin başında olduklarını vurgulayarak, "Korona virüsün ülkemizdeki etkisi dolayısıyla evde kalan ve hijyene ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı susuz bırakmıyoruz. Fatura borcu olan ve suyu kapanan vatandaşlarımızın içme sularını yeniden açıyoruz. Temizliği ve hijyeni göz önünde bulundurarak dezenfeksiyon çalışmalarımızı süreklilik halinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Sahadaki mesai arkadaşlarımızla birlikte büyük bir titizlikle ve özveriyle çalışarak, Mersin'in hak ettiği en iyi ve en kaliteli hizmeti sunuyoruz. Bizler sizin için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ederken, sizlerden sağlığınız için evinizde kalmanızı rica ediyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günleri hep birlikte azim ve kararlıkla atlatacağımıza olan inancımla sağlıklı günler diliyorum" dedi. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:27 Kaynak: İHA

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