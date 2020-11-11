MESKİ içmesuyu kapasitesini arttırıyor - Son Dakika

MESKİ içmesuyu kapasitesini arttırıyor

11.11.2020 11:53
MESKİ içmesuyu kapasitesini arttırıyor, System.String[]

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, kentin içmesuyu kapasitesinin arttırılması için çalışmalar yaptığı bildirildi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, kentin içmesuyu kapasitesinin arttırılması için çalışmalar yaptığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer ile MESKİ Genel Müdür Vekili İrfan Korkmaz, Başkan Danışmanı Ertan Liman, Pamukluk Barajından içmesuyu temin etmek için DSİ Genel Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi. MESKİ yetkilileri daha sonra 'Anamur İçmesuyu İsale Hattı Projesi' ile 'Çeşmeli ve Limonlu Kanalizasyon Rehabilitasyon İnşaatı' çalışmaları için İLBANK yetkilileri ile bir araya geldi.

Berdan Nehrinin Pamukluk Çayı ve Cehennem Deresi kolu üzerinde sulama, içmesuyu ve enerji maksatlı olarak kullanılacak olan Pamukluk Barajının 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor. Hem sulama hem içmesuyu amaçlı kullanılacak olan Pamukluk Barajı, devreye alınması ile birlikte yıllık 282 milyon metreküp su depolama hacmi ve 128 milyon metreküp içmesuyu kapasitesine sahip olacak ve bu kapsamda Yenişehir, Akdeniz, Toroslar, Mezitli Merkez, Atalar, Bahşiş, Yeşiltepe ile civar mahallelerine 2050 yılına kadar içmesuyu temini sağlanacak.

"Pamukluk Barajından Mersin'e temiz içmesuyu sağlarsak çok muazzam bir iş olur"

İçmesuyu konusunda Tarsus Pamukluk Barajının çok önemli bir yatırım olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilerleyen günlerde hizmete açılacağını, içmesuyu isale hattı ve arıtma tesisinin yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "DSİ ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bakanımız Lütfi Elvan'dan da bu konuda destek olmalarını rica ettik. Biz suyu Tarsus'tan sağlıyoruz, Berdan havzasından ve elektrik enerjisi kullanarak. Bu da bizim maliyetlerimizi artırıyor. Oradan buraya gelene kadar suyun zaten yarısı kayboluyor. Bu önemli bir durum. Eğer Pamukluk Barajından Mersin'e temiz içmesuyu sağlarsak, çok muazzam bir iş olur. Gelecek bir asrı kurtarırız. Cazibeyle bu su gelir, daha ucuz olur, daha bol olur, çok muazzam bir şey olur. İnşallah bunu en kısa sürede, merkezi yönetimin destekleri ile beraber yapacağımızı düşünüyorum."

MESKİ temsilcileri ile İLBANK yetkilileri arasında gerçekleşen toplantıda, 'Anamur İçmesuyu İsale Hattı Projesi' ile 'Çeşmeli ve Limonlu Kanalizasyon Rehabilitasyon İnşaatı' çalışmaları görüşüldü.

Çeşmeli ve Limonlu mahallelerine yapılacak çalışma ile mahalle sakinlerinin kullandığı kanalizasyon sistemlerinin rehabilitasyonu sağlanacak. Yaklaşık 165 milyon TL yatırım bedeli ile arıtma tesisi ihtiyacı gerektirmeyen memba kalitesindeki Otluca kaynağından 800 mm çapında, 44 kilometre uzunluğunda cazibeli isale hattı ile merkez mahalleleri ve Anamur'da bulunan 28 mahallenin içmesuyu teminini sağlayacak olan 'Anamur İçmesuyu İsale Hattı Projesi'nin mevcut kredi/hibe paketleri kapsamına alınabilmesi adına gerekli çalışmalar devam ediyor. - MERSİN

MESKİ içmesuyu kapasitesini arttırıyor

Çeşmeli, Anamur, Mersin, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MESKİ içmesuyu kapasitesini arttırıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu
Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir         
11:55
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi         
11:44
Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor         
11:27
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti         
11:23
Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor         
10:49
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor         
10:41
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi         
09:55
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 12:16:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MESKİ içmesuyu kapasitesini arttırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei