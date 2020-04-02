MESKİ, işlemler için whatsapp destek hattı kurdu - Son Dakika

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında abonelik ile ilgili birçok işlemin evden kolaylıkla yapılabilmesi için "WhatsApp Destek Hattı" kurdu.



MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların evden çıkmadan işlem yapmalarını sağlamak amacıyla kurulan 0537 715 3 527 numaralı "WhatsApp Destek Hattı" sayesinde vatandaşlar, abone devir, abonelik iptali veya yeni abonelik işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan evlerinden yapabiliyor. Engelli indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşlar da sistemden faydalanabiliyor. Okuma itirazı yapmak isteyen abonelerin, yine mesaj yoluyla MESKİ'ye ulaşmaları durumunda, talepleri oldukları yerden kısa sürede çözülüyor. Aboneler, çeşitli sebeplerden dolayı okunamayan sayaçlarının fotoğraflarını çekerek, abone numaraları ile birlikte mesaj halinde gönderdiklerinde, Sayaç Okuma Servisi tarafından faturalandırma işlemi gerçekleştiriliyor. Sesli ve görüntülü aramaya kapalı olan destek hattına, ihtiyacı bulunan aboneler mesaj yoluyla ulaşabiliyor.



"Abonelerimize bir mesaj kadar yakınız"



MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, "Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşlarımızın evden çıkmadan işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak için WhatsApp Destek Hattını hizmete sunduk. Vatandaşlarımızın kendilerinin ve çevrelerindeki insanların sağlığını riske atmamaları için evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Hizmet birimlerimize gelmeden evden rahatlıkla işlemlerinizi gerçekleştirmenizi sağlıyoruz. Mesai arkadaşlarımla birlikte Mersinli abonelerimize bir mesaj yakınlığında hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi. - MERSİN