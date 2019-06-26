MESKİ, ızgara ve kanal temizlik çalışmalarına hız verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde kanalizasyon ile yağmur suyu şebekesi ve yağmur suyu ızgara gider temizliği çalışmalarına hız verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde kanalizasyon ile yağmur suyu şebekesi ve yağmur suyu ızgara gider temizliği çalışmalarına hız verdi.



MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, kanalizasyon şebeke hatları ve yağmur suyu şebeke hatlarını özel arıtma sistemli kombine kanal temizleme aracı ile temizlerken, tıkalı olan noktaları tespit ederek sorunu ortadan kaldırdıkları bildirildi. Yaz mevsiminde vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına çalışmalara devam eden MESKİ ekiplerinin, yağmur suyu ızgaralarının temizliğini titizlikle yürüttükleri belirtildi. Tıkalı noktalar belirlenirken, kanal temizliğinde özel olarak kullanılan kombine araçlarla alt yapı sistemlerinin temizliğinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, mahalle bazında yapılan taramalarda belirlenen noktalarda çalışmaların sürdüğü, vatandaşlardan gelen şikayet ve istekler değerlendirmeye alınarak çalışmalara yön verildiği kaydedildi.



MESKİ taleplere anlık çözüm getiriyor



Açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde yağmur suyu ve kanal ızgaralarının, parsel ve muayene bacalarının onarımını yaparken, deforme olan bacalar ve ızgaralar yenileniyor. Ayrıca oluşan altyapı problemlerine anında müdahale edilerek çözüme kavuşturulduğu dile getirilen açıklamada, "Alo 185 ve sosyal medya hesapları; facebook, twitter ve instagram sayfalarına gelen altyapı arıza şikayetlerini anından işleme alan MESKİ, logar kapağı, içme suyu ve kanalizasyon hatlarında oluşan arızalara gece-gündüz demeden bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor" denildi.



"Vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ediyoruz"



MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yaz mevsiminin girdiği, hava sıcaklığının arttığı bugünlerde insan sağlığını olumsuz etkileyecek herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için periyodik olarak yıl içerisinde sürdürdüğümüz Mersin genelinde cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu ızgaraları ve rögarların temizleme çalışmalarına hız verdik. Vatandaşların, yağmur suyu ızgaralarının ve kanalizasyon bacalarının temizliği konusunda Mersin'in her noktasından haftanın 7 gün 24 saat hizmet veren 'Alo 185' veya '444 8 185' numaralı hatlara bilgi vermeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızı, yağmur suyu ızgaralarını kirletmemeleri ve kanalizasyon şebekesinin sağlıklı çalışması için şebekede tıkanmalara sebebiyet verebilecek olan süprüntü malzeme, pet şişe, bez, kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi atıkları atmamaları, yağmur suyu ızgaralarının ve kanalizasyon şebekesine deşarj edilmemesi konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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