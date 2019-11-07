MESKİ, kaçak su kullananlara göz açtırmıyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, rutin kontrolleri sırasında ve gelen şikayetler doğrultusunda tespit edilen kaçak ve usulsüz su kullanımlarına müdahalelerini sürdürüyor.



MESKİ Genel Müdürlüğü, usulsüz su kullanımının önüne geçmek ve kaçak su tüketimini en aza indirmek için denetimlerini sıklaştırdı. 1 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar gerçekleştirilen denetimlerde gerek abone olmaksızın sayaçlı olarak usulsüz su kullanan gerekse de ölçümü engellemek ve mühür kırmak suretiyle kaçak su kullanan 23 bin 689 kişi hakkında tutanak tutuldu. Kaçak ve usulsüz su kullanan 434 kişi hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.



MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "MESKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerimiz tarafından kaçak su kullanımını önlemek için düzenli olarak kontrolleri yapılmaktadır. Yapılan kontrollerde kaçak su kullandığını tespit ettiğimiz vatandaşlarımız hakkında yasal işlem yapıyoruz. Kaçak su kullanımını önlemek için önlemler almaya ve kontrollere devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Usulsüz su kullanım yapanları 7 günü 24 saat hizmet veren Alo 185 veya 444 8 185, 0324 337 08 41-45 nolu numaralı telefonun yanı sıra veya en yakın MESKİ hizmet binalarına da bildirebilirler" ifadeleri kullanıldı. - MERSİN