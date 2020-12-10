MESKİ, Kayadibi'nin 30 yıllık su sorununu çözdü - Son Dakika

MESKİ, Kayadibi'nin 30 yıllık su sorununu çözdü

10.12.2020 11:42
MESKİ, Kayadibi'nin 30 yıllık su sorununu çözdü, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri, yaptıkları çalışmayla Tarsus ilçesi Kayadibi Mahallesinin 30 yıldır aynı tarihlerde tekrarlanan içme suyu sorununu çözdü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri, yaptıkları çalışmayla Tarsus ilçesi Kayadibi Mahallesinin 30 yıldır aynı tarihlerde tekrarlanan içme suyu sorununu çözdü.

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Tarsus Kayadibi Mahallesi, Berdan Baraj Gölünden yatay-yüzer dalgıç pompa marifetiyle eski taş deposuna su alıyordu. Mahalle sakinleri, son dönemlerde mevsimsel koşullar nedeniyle baraj göletindeki su seviyesinin düşmesinden dolayı sağlıklı ve devamlı su alamıyor, bu nedenle de susuzluk sorunu yaşıyordu. Her yıl aynı tarihlerde tekrarlanan bu sorunu gidermek için mahalleye MESKİ tarafından 100 tonluk yeni bir depo yapılarak, Çatalçeşme-Kırkgöz ve Boğazpınar-Defnepınarı su kaynağından beslenen Sağlıklı Mahallesi hattından 2 bin 500 metre Ø90'lık HDPE ana isale hattı döşendi. MESKİ'nin çalışmaları ile Kayadibi Mahallesi sakinleri içilebilir seviyede kaliteli içme suyuna kavuşturuldu.

Mahalle sakinleri musluklarından zahmetsizce akan berrak suyun sevincini yaşıyor

Kayadibi Mahallesi Muhtarı Yusuf Kara, yıllarca arıtmasız, çamurlu suyla, kışın barajın su seviyesi düştüğü için de taşıma suyuyla idare ettiklerini belirterek, "Köy tüzel kişiliği döneminde Berdan Barajından kendi imkanlarımızla suyu akıttık. Vahap Başkanımı aradım, Başkanım da talimatı verdi. 3 gün içinde bu suyu akıttık. Şu anda tertemiz bir su içiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Hacer Türkmen de çamurlu su yüzünden bulaşık makinesinin bile bozulduğunu dile getirerek, "Çok susuzluk çektik. 3 gündür su geldi de evimizi temizledik. Barajdan su alıyorduk, ama içilecek nitelikte değildi. Dinlendiriyorduk ama yine de çamurdu. Hem balık kokuyordu hem insanlar ırmağa giriyorlardı; o yüzden içemiyorduk. Eşim bize damacanalarla su getiriyordu, onu içiyorduk. Ama şu anda içiyoruz çok güzel. Çamaşırımızı, bulaşığımızı, evimizi, her şeyimizi onunla temizliyoruz. Çok güzel suyumuz" dedi.

Mahalle sakini Zeki Türkmen, ise yıllarca ekim, kasım ve aralık aylarında su sorunu yaşadıklarını belirterek, "Çamur akıyordu. Her sene bu sorunu çekiyorduk. Kıyafet dahi yıkayamıyorduk. Şu an çok memnunum, su pırıl pırıl. Evde 2 koyunum var, çeşme suyunu veremiyordum. Şimdi çeşmeyi açıp veriyorum suyu" diye konuştu.

Mahalle sakini Meral Türkmen de tankerin başında kovayla su taşıdıklarını ifade ederek, "Suyu kullanmaya kıyamıyorduk, susuz kalıyorduk. Çok zor durumdaydık. 30 senedir bu zorluğu çekiyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

MESKİ, Kayadibi'nin 30 yıllık su sorununu çözdü
MESKİ, Kayadibi'nin 30 yıllık su sorununu çözdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Türkmen, Tarsus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MESKİ, Kayadibi'nin 30 yıllık su sorununu çözdü - Son Dakika


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