Son Dakika Haberleri: MESKİ, kayıp-kaçak yönetimi için internet üzerinden panel düzenledi
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MESKİ, kayıp-kaçak yönetimi için internet üzerinden panel düzenledi

7 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu ve atık su sistemlerinde kayıp-kaçağı azaltan ve enerji verimliliğini artıran teknolojilere ilişkin internet üzerinden interaktif olarak panel gerçekleştirdi.

MESKİ, kayıp-kaçak yönetimi için internet üzerinden panel düzenledi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu ve atık su sistemlerinde kayıp-kaçağı azaltan ve enerji verimliliğini artıran teknolojilere ilişkin internet üzerinden interaktif olarak panel gerçekleştirdi.


MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz, Enzen Türkiye Müşteriler Direktörü Okan Benli ve Enzen Su Sistemleri Baş Danışmanı Easwar Parameswaran, içme suyu ve atık su sistemlerinde kayıp-kaçağı azaltan ve enerji verimliliğini artıran teknolojilerle ilgili internet üzerinden bir webinar etkinliği gerçekleştirdi. İnternet üzerinden yapılan seminer, panel, ders veya atölye çalışmalarına verilen ortak isim olan webinar ile interaktif (sesli, görüntülü ve birçok özellik desteğiyle) etkileşimde bulunulabiliyor.


MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, etkinlikte, MESKİ'nin güncel teknolojiler kullanarak oluşturduğu tüketici odaklı çözümleri ve bu konuda attıkları hızlı adımları anlatarak, önümüzdeki dönemde kayıp-kaçak yönetimi ile birlikte enerji verimliliğinin kararlılıkla ele alınacağını belirtti.


Enzen panelistleri ise dünyada benzer sorunlara hangi teknolojik çözümlerin geliştirildiğini Enzen'in uygulamadaki tecrübeleri ile birlikte açıklayarak, Türkiye için benzer çalışmaların yapılabileceğini ifade ettiler.


Yaklaşık 1 saat süren panele internet üzerinden Türkiye'nin farklı bölgelerinden sektör çalışanları ile teknoloji çözümleri geliştiren şirketlerden de yoğun katılım sağlandı.


Yılmaz, su dağıtım sektörü şirketleri, çalışanları ve teknoloji şirketleri arasında bilgi paylaşımının, Türkiye'deki ortak birikimin artması için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, benzer çalışmaların çoğalması temennilerini iletti. - MERSİN

CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:58 Kaynak: İHA
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