Son Dakika Haberleri: MESKİ, Kumkuyu'nun altyapı sorununu çözmek için ihaleye çıktı
Son Dakika Güncel MESKİ, Kumkuyu'nun altyapı sorununu çözmek için ihaleye çıktı

MESKİ, Kumkuyu'nun altyapı sorununu çözmek için ihaleye çıktı

21 dakika önce

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesinde yapımı gerçekleştirilecek olan Kumkuyu Mahallesi 2. Kademe Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi için ihaleye çıktı.

MESKİ, Kumkuyu'nun altyapı sorununu çözmek için ihaleye çıktı, System.String[]

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesinde yapımı gerçekleştirilecek olan Kumkuyu Mahallesi 2. Kademe Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi için ihaleye çıktı. İhaleye 15 firma katıldı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin'in altyapı sorununa çözüm olacak önemli projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Önemli bir tatil beldesi olan ve yaz aylarında nüfusu artan Kumkuyu bölgesinin altyapı problemlerinin çözüme kavuşturulması için hayata geçirilecek olan 2. Kademe Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi projesi için ihaleye çıkıldı. 15 firmanın katıldığı ihale süreci yasal olarak tamamlandıktan sonra kanalizasyon yapım işi 1 ay içerisinde başlayacak.


Kumkuyu Mahallesinin atıksu bertaraf sorununun çözülmesi, atıksu arıtma tesisinin işletmeye alınması aşamasında gerekli debinin sağlanması ve bölgenin altyapı sorununa kalıcı çözüm için düğmeye basan MESKİ, proje ile tüm bunlara çözüm bulacak. Proje ile Kumkuyu Mahallesinin fiili yerleşiminin belli bir bölümü ile müstakbel yerleşiminin kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyacağı kanalizasyon tesislerine köklü çözüm üretilecek. Ayrıca, bölgeden toplanacak atık suyun tamamı Limonlu ve Kumkuyu Atıksu Arıtma Tesisine iletilecek.


Yapım işi kapsamında, kısmi olarak mevcut kanalizasyon şebekesi işletmeye alınacak ve proje kapsamında 4 bin 370 metre kanalizasyon şebekesi inşaatı, 95 adet muayene bacası, 150 adet parsel bacası ve 1 adet hazır paket terfi istasyonu imalatı yapılacak. - MERSİN

Kumkuyu, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:48 Kaynak: İHA
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