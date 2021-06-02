MESKİ, Mersin'in her noktasında altyapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

MESKİ, Mersin'in her noktasında altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2019'dan bu güne kadar tüm ilçelerde olduğu gibi Anamur, Aydıncık ve Bozyazı'ya da önemli yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2019'dan bu güne kadar tüm ilçelerde olduğu gibi Anamur, Aydıncık ve Bozyazı'ya da önemli yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde çalışmalarına aralıksız devam eden MESKİ Genel Müdürlüğü, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerine toplam 127 bin 691 metre içmesuyu çalışması gerçekleştirdi. Anamur, Aydıncık ve Bozyazı Şube Müdürlükleri'ne bağlı ekipler 2021 yılında da sondaj çalışmalarına ara vermeden d devam ediyor. MESKİ'nin Anamur ilçesinde, İskele, Ören, Çukurabanoz, Güneybahşiş, Demirören, Karaağa, Aşağı Kükür, Çarıklar, Ormancık, Anıtlı, Güleç, Kızılaliler, Köprübaşı, Çeltikçi, Karalarbahşiş, Ovabaşı, Çataloluk, Bahçelievler, Lale, Yeşilyurt, Çamlıpınar, Emirşah, Sarıdana, Malaklar, Boğuntu ve Karadere mahallelerinin içmesuyu sorunlarını çözüme kavuşturmak için başlattığı çalışmalar tamamlandı. Anamur'da 7 bin 510 metre kanalizasyon hattı döşemesi, 1654 adet kanal açma ve 6 bin 201 adet vidanjör çekimi yapıldı.


Aydıncık ilçesinde Cumhuriyet, Hürriyet, Duruhan, Eskiyörük, Merkez, Yeniyörük, Hacıbahattin, Yenikaş, Karadere, Atatürk, Karaseki ve Pempecik mahallelerinin ihtiyacı olan içmesuyu çalışması da kısa sürede gerçekleştirildi. Aydıncık'ta 175 metre kanalizasyon hattı döşemesinin yanı sıra 32 adet kanal açma, 7 bin 22 adet vidanjör çekimi yapıldı.


Bozyazı ilçesi Tekmen, Tekeli, Karaisali, Keledibi, Kömürlü, Çopurlu, Denizciler, Elmakuzu, Gözce, Çubukkoyağı, Gürlevik, Dereköy, Merkez, Akpınar, Ardıçlıtaş Kızılca, Ustalar ve Kötekler mahalleleri, MESKİ çalışmaları sayesinde daha kaliteli içmesuyuna kavuştu. Ayrıca, 710 metre kanalizasyon hattı döşemesi, 717 adet kanal açma ve 4 bin 729 adet vidanjör çekimi gerçekleştirildi. - MERSİN

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Bozyazı, Mersin, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MESKİ, Mersin'in her noktasında altyapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi
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