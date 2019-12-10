Son Dakika Haberleri: MESKİ, Mezitli İçme Suyu Projesini halka anlatacak
Son Dakika Güncel MESKİ, Mezitli İçme Suyu Projesini halka anlatacak - Son Dakika

MESKİ, Mezitli İçme Suyu Projesini halka anlatacak

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mezitli ilçesinde yapılması planlanan İçme Suyu Projesi ile ilgili 'Halkın Katılı Toplantısı' düzenleyerek hem halkı bilgilendirecek hem de görüş v önerilerini alacak.

MESKİ, Mezitli İçme Suyu Projesini halka anlatacak, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mezitli ilçesinde yapılması planlanan İçme Suyu Projesi ile ilgili 'Halkın Katılı Toplantısı' düzenleyerek hem halkı bilgilendirecek hem de görüş v önerilerini alacak.


MESKİ Genel Müdürlüğü, İlbank A.Ş. ve Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) ortaklaşa yürütmekte olduğu, Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı FRIT II kapsamında yer alan Mezitli İçme Suyu Projesi ile ilgili 16 Aralık 2019 tarihinde Büyükşehir Belediyesine ait Orkide Kafe'de, halkın katılı ile bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapılacak.


MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda 17 milyon 150 bin euro tutarındaki hibe ile yapılacak proje detayları Mezitli halkı ile paylaşılacak. Proje kapsamında yürütülen çevresel ve sosyal çalışmalar çerçevesinde bilgilendirmenin yanı sıra halkın görüş ve önerileri alınacak. İnşaat ve işletme dönemlerinde halkla işbirliği sağlamanın da amaçlandığı toplantıya, tüm halk davet edilirken, katılmak isteyenler için eski Mezitli Belediyesi önü, eski Davultepe Belediyesi önü, Soli Center önü ve Kuyuluk Mahallesi muhtarlık binası önünden servis kaldırılacak.


Alınacak hibe ile Mezitli ilçesi merkez mahalleleri ile Tece, Davultepe ve Kuyuluk Mahallelerinin 2050 yılına kadar içme suyu temin ve dağıtım planı hayata geçirilmiş olacak. Proje kapsamında 49 kilometre isale hattı, 585 kilometre içme suyu şebeke hatları ile 15 adet içme suyu deposu yapılacağı, halka anlatılacak. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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