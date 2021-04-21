MESKİ, Mut'a 68 kilometrelik içme suyu hattı döşedi - Son Dakika

MESKİ, Mut'a 68 kilometrelik içme suyu hattı döşedi

21.04.2021 10:15
MESKİ, Mut'a 68 kilometrelik içme suyu hattı döşedi, System.String[]

MERSİN (İHA) – MESKİ ekipleri, Mut ilçesinde 1 Nisan 2019'dan bugüne kadar toplam 68 bin 73 kilometre içme suyu hattı döşedi ve 35 adet içme suyu deposunun rehabilitasyonunu gerçekleştirdi.

MERSİN (İHA) – MESKİ ekipleri, Mut ilçesinde 1 Nisan 2019'dan bugüne kadar toplam 68 bin 73 kilometre içme suyu hattı döşedi ve 35 adet içme suyu deposunun rehabilitasyonunu gerçekleştirdi. Kanalizasyon çalışmaları kapsamında ise toplam 9 bin 813 metre hat imalatı yapıldı. MESKİ, toplam 16 bin 532 adet soruna kısa sürede çözüm getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelere yaptığı yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. MESKİ, 1 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar Mut'ta vatandaşlara içme suyu temin etmek için toplam 68 bin 73 metre içme suyu hattı döşedi. Mut'un 15 mahallesinde bulunan toplam 35 adet içme suyu deposunun ise rehabilitasyon çalışması yapıldı. Depolarda bulunan mevcut pompaların bakımını sağlayan MESKİ, depoların iç ve dış boyaları ile iç mekanik bakımlarını da gerçekleştirdi. Mut'ta bulunan Güme'ye bin 182, Çampınar'a 100, Cumhuriyet'e 160 metre olmak üzere toplam bin 442 metre kanalizasyon hattı imalatı ile mahallelerin kanalizasyon sorunu ortadan kaldırıldı.

MESKİ Genel Müdürlüğü Mut Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 bin 289 adet su arızasına cevap vererek, vatandaşların sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturdu. Ekipler tarafından vidanjör ile 10 bin 527 adet kanal çekimi yapılırken, 716 adet kanal arızası giderildi. 37 adet yağmur suyu ızgara imalatı yapan ekipler, 328 adet ızgara temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan gelen 16 bin 532 adet sorun çözüme kavuşturuldu

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mersin merkezde olduğu kadar ilçelerde de altyapı yatırımlarına hız veren çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı kurumumuz tarafından uzun yıllardır çözülemeyen sorunlar tek tek tespit edilerek, gerekli çalışmalara kısa sürede başlanmaktadır. Mut ilçesine yapılan içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları ile mahallelerin altyapısı önemli ölçüde güçlendirilmiştir. Vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda gelen 16 bin 532 adet sorun kısa sürede çözüme kavuşturulmuştur. Kente uzun yıllar hizmet edecek kaliteli ve dayanıklı altyapılar inşa edilmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - MERSİN

MESKİ, Mut'a 68 kilometrelik içme suyu hattı döşedi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon, Mersin, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MESKİ, Mut'a 68 kilometrelik içme suyu hattı döşedi - Son Dakika Ekonomi


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