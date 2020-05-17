MESKİ'nin 100 milyon liralık borçlanma talebi reddedildi - Son Dakika

MESKİ'nin 100 milyon liralık borçlanma talebi reddedildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün, 100 milyon liralık borçlanma talebi, gelen kuruldu reddedildi.

MESKİ'nin 100 milyon liralık borçlanma talebi reddedildi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün, 100 milyon liralık borçlanma talebi, gelen kuruldu reddedildi.


MESKİ Genel Müdürlüğünün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda ilk olarak, su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payı ile ilgili 2020 yılı itibariyle uygulamaya giren ve gayrimenkul vergi değerinin yüzde 2'si olarak uygulanan oran üzerinden yapılan hesaplamanın yüzde 0.9 olarak, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili teklif görüşülerek kabul edildi. Genel kurulda, MESKİ'ye 100 milyon liraya kadar borçlanma yetkisi verilmesi teklifi ise reddedildi.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ'nin yeni abonelikler için uygulamış olduğu su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payı ile ilgili indirim teklifini meclise sunarak, "MESKİ idaremizin yeni abonelerle ilgili katılım payı 2020 tarifesinde, 'abonenin mesken ya da işyeri emlak vergi değerini maksimum yüzde 2'sini geçemez' kararıyla vatandaşlarımızı abone yapıyorduk. Bu bedelleri peşin ödedikleri takdirde yüzde 25 indirim söz konusuydu. Eğer 2 yıl 4 eşit taksitle ödemek istiyorlarsa, herhangi bir indirim yapmadan bu şekilde de ödeme imkanı sunuyorduk. Ancak süre içerisinde bu rakamın kamuoyunda yüksek bulunduğu ve bu konuda bazı beklentiler olduğu izlenimiyle daha önce bir genel kurulda bunu yine olağanüstü bir genel kurul yaparak gündeme getirdik" dedi.


Seçer'in ilk aboneliklerde bir kereye mahsus olarak alınan katılım payı ile ilgili sunduğu indirim teklifi, MESKİ Olağanüstü Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildi. Alınan kararla gerçekleştirilen indirim sayesinde, ilk defa abone olacak vatandaşların MESKİ'ye ödeyecekleri katılım payı, gayrimenkul değerinin yüzde 2'sine değil, yüzde 0.9'una göre hesaplanacak. Başkan Seçer, genel kurula, bu indirim kararından önceden ödeme yapan 3 bin 736 aboneye fazladan ödedikleri ücretin iadesini de teklif etti. Ancak hukuki belirsizlik nedeniyle bu konudaki karar temmuz ayında yapılacak olağan genel kurula bırakıldı.


Seçer, MESKİ'nin bütçesini anlattı


Toplantıda, 2020 yılı bütçesi çerçevesinde MESKİ Genel Müdürlüğünün 100 milyon liralık borçlanma yapması için Genel Müdür Alaeddin Alkaç'a yetki verilmesi konusu da gündeme geldi. Seçer, MESKİ'nin bütçesini, borçlanma tutarlarını ve göreve geldiği günden itibaren yaptıkları ödemeleri rakamlarla açıklayarak; şöyle devam etti: "Bizim 1 Nisan itibariyle ticari bankalardan devraldığımız borç, 104 milyon 898 bin 792 lira. İlbank'tan aldığımız devir borç, 24 milyon 134 bin lira. Toplam 129 milyon 32 bin liralık bir banka borcuyla, TL cinsinden borç devralmışız. Yine açık hesap mal ve hizmet alımı, devam eden imalatlardan yüklenici firmalara 118 milyon 926 bin 789 lira bir borç söz konusu. Bunun yanında yine eski dönem yatırımına başlanan Gülnar Ilısu İçme Suyu Hattıyla ilgili bu süreç içerisinde tahakkuk eden bir borç oldu İller Bankası'na 17 milyon 644 bin 238 TL. O da bu 247 milyon borcun içerisinde. Biz bu süreçte 85 milyon 760 bin lira bir borç azaltması gerçekleştirerek toplam borcumuzu 1 Mayıs ya da Nisan sonu itibariyle 162 milyon 199 bin 874 TL'ye düşürdük. Bu bankalara olan borcumuz ve açık hesap esnafa ya da diğer bazı yüklenici firmalara olan borcumuz. Yine yurt dışı kredilerimiz var devraldığımız. Bunu da belirteyim. Euro cinsinden borçlarımız vardı, bunun da 15 milyon 594 bin 470 Euro'sunu ödeyerek, yurt dışı krediler borcumuzu 51 milyon 344 bin Euro'ya kadar düşürdük. Yani sonuç itibariyle bizim bu süreçte TL cinsinden borcumuz 162 milyon 199 bin ve Euro cinsinden borcumuz da 51 milyon 344 bin Euro."


"Kayıp-kaçak oranlarını önleyebileceğiz"


MESKİ'de birçok anlamda teknolojik çalışmalar ve ihalesi devam eden süreçlerin olduğunu dile getiren Başkan Seçer, "Teknoloji çalışmalarımız var. Toplamda 37 milyon liralık bir çalışma oluyor, bu bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Daha rahat sayaç okuyabileceğiz. Kayıp kaçak oranlarını önleyebileceğiz. Çok daha kaliteli, süratli hizmet sunabileceğiz. Biz bu çalışmaya çok önem veriyoruz. Detayına girmiyorum ama toplamda 37 milyon 178 bin TL bir çalışma. Arıza bakım onarım işleri 7 milyon 878 bin TL civarında da bu süreçte devam eden imalatlarımız var. Şimdi ihale sürecinde olan çalışmalar var. Bu da toplamda içmesuyunda 29 milyon 500 bin TL'lik bir bedel. Gülnar Büyükeceli, Anamur Çamlıpınar alanı, Ören, Akdeniz, Çay ve Çilek mahallesi şebeke hattı rehabilitasyonu, 11 milyon liralık bir yatırım olacak" diye konuştu.


"İhale sürecinde olan işler 57 milyon 500 bin TL değerinde"


2021 yılı plan ve projeleriyle ilgili de bilgi veren Seçer, "Mezitli Tepeköy paket atıksu arıtma tesisimiz 2.5 milyon lira değerinde bir yatırım. Yine yağmursuyu sistemleri Silifke Gazi Mahallesi, yine Yenişehir ve Mezitli'de buna yönelik bir çalışma var. 1 milyon TL değerinde, toplamda 6 milyon lira ihale sürecinde olan yapımlarımız. 19 milyon 500 bin TL tutarında da Tarsus Çamlıyayla ilçeleri muhtelif mahallelerde içmesuyu kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenileme işi. Yine Tarsus, Çamlıyayla, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli pompa ve motorların temin, bakım, onarım,demontaj, montaj ve önleyici bakım işleri 9 milyon olmak üzere, bütün bu ihale sürecinde olan işler 57 milyon 500 bin TL değerinde" ifadelerini kullandı.


100 milyon liraya kadar borçlanma yetkisi reddedildi


Borçlanma talebiyle ilgili olarak İller Bankası yetkilileriyle görüşen MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den söz alarak, Cumhur İttifakının da desteğini istedi. Başkan Seçer, bunun üzerine şunları söyledi:


"Bu konuda bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Önemli bir proje, sizi de yükseltecek. 110 milyon TL'lik bir proje. Muhtelif ilçelerde içmesuyu ve depoların rehabilitasyonu 8 milyon TL. Mut, Gülnar hani diyorsunuz ya maliyete göre hesaplayalım ama arkadaşlar en çok maliyeti olan ilçelerden ikisi. Bu yapılacak rehabilitasyon çalışmalarının depolardaki birçoğu oraya ait. Muhtelif ilçelerde içmesuyu şebekesi, Mezitli içmesuyu isale ve şebeke rehabilitasyonu. Bu bize Fransız Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan bir imkan. Çok yol katettik artık sonuna geldik, bu pandemi biraz süreci uzattı. 130 milyon TL'lik bir yatırım. Bu önemli bir yatırım. Yine arıza bakım onarım işlerimiz var 30 milyon TL değerinde. Bozyazı, Aydıncık, Anamur ilçeleri muhtelif mahalle içme suyu kanalizasyon yağmur suyu, Erdemli muhtelif mahalle içme suyu kanalizasyon yağmur suyu. Yine Silifke muhtelif mahalle içme suyu kanalizasyon yağmur suyu yenileme hatları. Toplamda 30 milyon TL. Genel toplamda 592 milyon 230 bin TL'lik kısa vade ihalesi planlanan yapım, teknoloji, arıza, bakım, onarım işlerimiz var. Değerli arkadaşlarım bizim toplamda 890 milyon 617 bin TL bitmiş imalatı devam eden gelecek yıl bu vakit mayıs ayında başlanacak projelerimiz var. Yine borçlarımızla ilgili rakamları verdim 85 milyon TL'lik borçlarımızda azalma oldu. 15 milyon üzerinde Euro bazında dış kredilerde azalma oldu. Burada da Meski'de de geçen yıl hiç borçlanmadık."


Konuşmaların ardından genel kurulda MESKİ'ye 100 milyon liraya kadar borçlanma yetkisi verilmesi teklifi oy çokluğuyla reddedildi. - MERSİN

Mersin, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 02:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MESKİ'nin 100 milyon liralık borçlanma talebi reddedildi - Son Dakika

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