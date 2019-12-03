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MESKİ'nin acı günü

6 saat önce

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü personellerinden Müslüme Serpin (54), yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.

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Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü personellerinden Müslüme Serpin (54), yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.


Serpin'in ölümü, kurum personelini üzüntüye boğarken, cenazesi Muğdat Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.


MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Sepin'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Değerli mesai arkadaşımız Müslüme Serpin kardeşimizi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi işini hakkıyla yaparak rızkını helalinden kazanan bir arkadaşımızdı. Hepimizin başı sağ olsun. Müslüme Serpin kardeşime Allah'tan rahmet, geride kalan kederli ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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