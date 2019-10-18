Son Dakika Haberleri: MESKİ'nin Bozyazı'da alt yapı yatırımları devam ediyor
Son Dakika Güncel MESKİ'nin Bozyazı'da alt yapı yatırımları devam ediyor

MESKİ'nin Bozyazı'da alt yapı yatırımları devam ediyor

1 saat önce

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Bozyazı ilçesinde alt yapı yatırımlarına devam ediyor.

MESKİ'nin Bozyazı'da alt yapı yatırımları devam ediyor, System.String[]

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Bozyazı ilçesinde alt yapı yatırımlarına devam ediyor.


Bozyazı Ardıçlıtaş Mahallesi'nin içmesuyu ihtiyacını karşılayan Güldürgü su kaynağından, Demiroluk dağıtım deposuna içmesuyunu terfi eden yatay milli motopompun yerine dalgıç pompa montajı yapıldı. Yapılan çalışma ile bölgenin su ihtiyacının kesintisiz karşılanması sağlandı. Ayrıca, Kızılca Mahallesi'nin su ihtiyacını karşılayan Kıllıdere terfi merkezinden içmesuyunu kanlı belen su deposuna terfi eden, ekonomik ömrünü tamamlamış olan yatay milli motopomp yerine 2 adet yedekli 7,5 kilovolt gücünde dalgıç pompa montajı yapılarak, bölgenin su ihtiyacı kesintisiz olarak karşılandı. MESKİ Bozyazı Şubesi'ne bağlı ekipler, son olarak Merkez Mahallesi terfi merkezindeki atıksuyu arıtma tesisine ileten motorların 2 tanesinin sık arıza yapmasından dolayı mevcut motorları sökerek, yerlerine 2 yeni motorun montajı gerçekleştirdi. Böylece, olası kanalizasyon taşmalarının önüne geçilmesi sağlandı. - MERSİN

Bozyazı, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:02 Kaynak: İHA
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