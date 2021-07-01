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Meski'nin Çalışmalarıyla Atgirmez Daha da Temiz Olacak - Son Dakika

Meski'nin Çalışmalarıyla Atgirmez Daha da Temiz Olacak

01.07.2021 10:08
Meski'nin Çalışmalarıyla Atgirmez Daha da Temiz Olacak, System.String[]

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlar kapsamında Tarsus ilçesi Atgirmez (Günyurdu) Mahallesi'nde kanalizasyon hattı ve Paket Arıtma Tesisi imalatlarına devam ediyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlar kapsamında Tarsus ilçesi Atgirmez (Günyurdu) Mahallesi'nde kanalizasyon hattı ve Paket Arıtma Tesisi imalatlarına devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin yıllardır beklediği kanalizasyon altyapısı sağlanacak, Atgirmez Mahallesi daha da temiz olacak.

Atgirmez Mahallesi'ne yaklaşık 8 kilometrelik kanalizasyon hattı kazandırılıyor

MESKİ, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sözleşme bedeli 3 milyon 654 bin TL olan çalışmalar kapsamında MESKİ, Ø200 milimetre çapında 4 bin 824 metre, Ø300 milimetre çapında 695 metre, Ø150 milimetre çapında 2 bin 533 metre koruge boru olmak üzere toplam 8 bin 52 metre kanalizasyon hattı ile 125 adet muayene bacası ve 580 adet prefabrik parsel bacası imalatı yapıyor.

Yerleşim yerlerinden toplanan kanalizasyon atıksuları ardışık kesikli reaktör sistemi, kum filtresi ve dezenfenksiyon ünitelerinden geçirilerek arıtılacak. İlgili mevzuat standartlarına göre arıtılacak atıksular, yaklaşık 170 metre uzunluğunda koruge boru hattı ile alıcı ortama deşarj edilecek. 3 bin kişiye hitap edecek kapasiteye sahip tesis ile 1 ayda yaklaşık 18 bin metreküp atıksu arıtılması planlanıyor.

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği'nce belirlenen alıcı su ortamı deşarj standartlarına uygun olacak tesisin çıkış suyu karakterizasyonu ile yüzde 90 arıtma verimi sağlanması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 1. 7. 2021 08: 37: 03

Meski'nin Çalışmalarıyla Atgirmez Daha da Temiz Olacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Tarsus, Mersin, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Meski'nin Çalışmalarıyla Atgirmez Daha da Temiz Olacak - Son Dakika


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